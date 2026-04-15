Incendio consume bodega en Saltillo; investigan posible origen intencional

Un incendio en una bodega donde se resguardaba material reciclado se registró minutos después de las 6:00 horas en la colonia Nueva Imagen, en Saltillo. Algunos vecinos informaron que pudo haber sido provocado. El siniestro ocurrió en un inmueble ubicado sobre la calle Palo Blanco, donde vecinos reportaron la presencia de fuego y humo, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia para sofocar las llamas.

De acuerdo con los primeros reportes, se presume que dos personas pasaron por el lugar y arrojaron algún objeto que habría iniciado el incendio, aunque esta versión no ha sido confirmada por autoridades. Las llamas se propagaron rápidamente debido al tipo de material almacenado en la bodega, lo que complicó las labores para su control durante los primeros minutos.

El fuego alcanzó una camioneta propiedad de una familia que habita en una vivienda contigua, provocando daños en el vehículo. La propietaria del domicilio, Laura ¨N¨, junto con sus hijos, se resguardó en la parte posterior de la casa para evitar riesgos, sin que hasta el momento se reporten personas lesionadas.