Incendio consume bodega en Saltillo; investigan posible origen intencional

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Saltillo
/ 15 abril 2026
    Incendio consume bodega en Saltillo; investigan posible origen intencional
    El siniestro generó alarma entre los vecinos de la colonia Nueva Imagen, quienes señalaron haber observado humo y presuntos movimientos sospechosos minutos antes de que iniciara el fuego. ULISES MARTÍNEZ

Una camioneta estacionada en una casa contigua resultó dañada, mientras que los habitantes de la vivienda cercana tuvieron que resguardarse dentro del inmueble

Un incendio en una bodega donde se resguardaba material reciclado se registró minutos después de las 6:00 horas en la colonia Nueva Imagen, en Saltillo. Algunos vecinos informaron que pudo haber sido provocado.

El siniestro ocurrió en un inmueble ubicado sobre la calle Palo Blanco, donde vecinos reportaron la presencia de fuego y humo, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia para sofocar las llamas.

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$!Durante las labores de control del incendio, las llamas alcanzaron una camioneta estacionada en una vivienda contigua, provocando daños materiales en el vehículo sin que se reportaran personas lesionadas.
Durante las labores de control del incendio, las llamas alcanzaron una camioneta estacionada en una vivienda contigua, provocando daños materiales en el vehículo sin que se reportaran personas lesionadas. ULISES MARTÍNEZ

De acuerdo con los primeros reportes, se presume que dos personas pasaron por el lugar y arrojaron algún objeto que habría iniciado el incendio, aunque esta versión no ha sido confirmada por autoridades.

Las llamas se propagaron rápidamente debido al tipo de material almacenado en la bodega, lo que complicó las labores para su control durante los primeros minutos.

$!La familia que habitaba en la vivienda cercana al siniestro tuvo que resguardarse en la parte posterior del domicilio para evitar riesgos mientras se controlaba el fuego en la bodega.
La familia que habitaba en la vivienda cercana al siniestro tuvo que resguardarse en la parte posterior del domicilio para evitar riesgos mientras se controlaba el fuego en la bodega. ULISES MARTÍNEZ

El fuego alcanzó una camioneta propiedad de una familia que habita en una vivienda contigua, provocando daños en el vehículo.

La propietaria del domicilio, Laura ¨N¨, junto con sus hijos, se resguardó en la parte posterior de la casa para evitar riesgos, sin que hasta el momento se reporten personas lesionadas.

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