Conductor ebrio provoca serie de choques y persecución al norte de Saltillo

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Saltillo
/ 5 abril 2026
    Conductor ebrio provoca serie de choques y persecución al norte de Saltillo
    El conductor fue interceptado por autoridades cerca de una delegación del IMSS tras brincar el camellón central. MARTÍN ROJAS

El conductor provocó daños en varios vehículos y en la fachada de un establecimiento tras una serie de impactos durante su huida

Un conductor presuntamente en estado de ebriedad generó una serie de percances viales durante la noche en el norte de Saltillo, lo que desató una persecución que concluyó con su detención por parte de autoridades municipales.

De acuerdo con los reportes, el sujeto salió de un bar ubicado en el cruce del bulevar Venustiano Carranza y la calle Veracruz a bordo de una camioneta Jeep Liberty. Minutos después, impactó dos vehículos que se encontraban estacionados.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/ebrio-al-volante-termina-volcado-tras-chocar-contra-senalamiento-en-saltillo-HH19783488
$!Durante su intento de huida, el automovilista impactó vehículos estacionados y circuló en sentido contrario.
Durante su intento de huida, el automovilista impactó vehículos estacionados y circuló en sentido contrario. MARTÍN ROJAS

Lejos de detenerse, el automovilista intentó darse a la fuga, circulando incluso en sentido contrario sobre el bulevar, hasta ingresar a la plaza Distrito V, donde chocó contra otra camioneta y causó daños en la fachada de un establecimiento.

La huida continuó cuando el conductor brincó el camellón central; sin embargo, su intento terminó metros más adelante, a un costado de la delegación del IMSS, donde fue finalmente interceptado por las autoridades.

$!La persecución se extendió hasta la plaza Distrito V, donde el sujeto causó daños en un establecimiento.
La persecución se extendió hasta la plaza Distrito V, donde el sujeto causó daños en un establecimiento. MARTÍN ROJAS

Tras los múltiples impactos, el hombre resultó lesionado al golpearse contra el volante, lo que le provocó la pérdida de varias piezas dentales.

Elementos de Tránsito Municipal procedieron con su detención en el lugar, quedando a disposición de las autoridades para responder por los daños ocasionados.

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