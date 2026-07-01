Conductor en estado de ebriedad provoca tres choques, en Saltillo

Un sujeto presuntamente alcoholizado fue detenido tras una persecución en calles de la colonia Bellavista, luego de provocar tres accidentes automovilísticos.

El detenido fue identificado como Roberto N., de 46 años de edad, quien quedó a disposición del agente del Ministerio Público.

El primer percance ocurrió sobre la calle General Charles, en la colonia Bellavista, donde impactó su camioneta Oldsmobile contra tres vehículos que se encontraban estacionados: un Chevrolet Corsa, un Volkswagen Jetta y un Chevrolet Chevy.

Tras el choque, el conductor huyó del lugar y posteriormente se impactó contra una camioneta Ford Lobo de color negro, la cual también estaba estacionada.