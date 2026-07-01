Conductor en estado de ebriedad provoca tres choques, en Saltillo

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    Conductor en estado de ebriedad provoca tres choques, en Saltillo
    El responsable fue detenido y quedó a disposición del Ministerio Público.
    Conductor en estado de ebriedad provoca tres choques, en Saltillo
    Conductor en estado de ebriedad provoca tres choques, en Saltillo

No hubo heridos, pero el responsable dañó cinco vehículos en su huida

Un sujeto presuntamente alcoholizado fue detenido tras una persecución en calles de la colonia Bellavista, luego de provocar tres accidentes automovilísticos.

El detenido fue identificado como Roberto N., de 46 años de edad, quien quedó a disposición del agente del Ministerio Público.

El primer percance ocurrió sobre la calle General Charles, en la colonia Bellavista, donde impactó su camioneta Oldsmobile contra tres vehículos que se encontraban estacionados: un Chevrolet Corsa, un Volkswagen Jetta y un Chevrolet Chevy.

Tras el choque, el conductor huyó del lugar y posteriormente se impactó contra una camioneta Ford Lobo de color negro, la cual también estaba estacionada.

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El propietario de uno de los vehículos afectados decidió seguir al presunto responsable y, al llegar al cruce de las calles Ayuntamiento y Julio Cervantes, en la misma colonia, terminó la persecución.

En ese punto, el conductor volvió a chocar, esta vez contra un Ford Focus que se encontraba estacionado sobre la banqueta de un domicilio.

El presunto responsable se negó a descender de la camioneta hasta la llegada de elementos de Tránsito Municipal, quienes procedieron con su detención. Los daños materiales ocasionados por los accidentes fueron estimados en más de 60 mil pesos.

La situación jurídica del detenido será determinada por el agente investigador del Ministerio Público, autoridad ante la que deberá responder por los hechos.

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