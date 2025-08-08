Conductor escapa de auto en llamas en pleno centro de Saltillo

Un conductor en Saltillo logró ponerse a salvo después de que su vehículo se incendiara en plena marcha la tarde de este viernes. El incidente ocurrió alrededor de las tres de la tarde, cuando el afectado circulaba en sentido de norte a sur sobre la calle Ignacio Allende, a pocos metros de llegar a la intersección con Escobedo.

De acuerdo con el testimonio del propietario, fue un automovilista que manejaba una camioneta quien le advirtió que de la parte baja de su Chevy blanco salían llamas. Ante el inminente peligro, el hombre detuvo su marcha y descendió del vehículo, acción que le permitió salvar la vida, ya que en cuestión de segundos el auto quedó envuelto en fuego.

El automóvil, que todavía estaba en movimiento, se desplazó de reversa, subió a la banqueta y terminó impactándose contra el muro de una vivienda. Las llamas alcanzaron las ventanas de madera, el cristal y el enrejado del domicilio, provocando daños materiales que se suman a la pérdida total del coche.

El afectado señaló que la probable causa del siniestro pudo haber sido un fallo eléctrico, aunque serán las autoridades quienes determinen el origen del fuego. El Chevy contaba con seguro vigente para cubrir tanto los daños a terceros como los del propio vehículo.

Finalmente, el propietario solicitó una grúa para el retiro del automóvil, que fue trasladado a un corralón municipal, mientras se inicia el proceso correspondiente para la reclamación del seguro.