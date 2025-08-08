Se estrella mujer contra poste al distraerse con su hijo en Saltillo

Saltillo
/ 8 agosto 2025
    Se estrella mujer contra poste al distraerse con su hijo en Saltillo
    Vehículo Chevy Monza impactado contra un poste en la colonia Las Torres tras distracción de la conductora. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/ VANGUARDIA

A pesar del accidente, no se reportaron lesiones graves y ambos afectados reciben atención médica especializada

Una breve distracción llevó a la conductora de un vehículo compacto a chocar contra un poste ubicado en la colonia Las Torres, al poniente de Saltillo. El incidente ocurrió cerca de las 13:00 horas sobre la avenida Mitología, en la intersección con el bulevar Las Torres, donde una ambulancia de Cruz Roja acudió rápidamente tras recibir el reporte.

En el lugar, paramédicos valoraron a la conductora, identificada como Silvia Karina ¨N¨, y a su hijo Ángel Gabriel ¨N¨, de cinco años de edad. Ambos fueron trasladados de inmediato a la clínica 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde permanecerán internados para su atención médica.

$!Elementos de seguridad resguardaron la zona del accidente en avenida Mitología y bulevar Las Torres.
Elementos de seguridad resguardaron la zona del accidente en avenida Mitología y bulevar Las Torres. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/ VANGUARDIA

La unidad involucrada es un vehículo Chevy Monza que circulaba en sentido de oriente a poniente sobre avenida Mitología. Según el reporte, al pasar una curva, la conductora se distrajo brevemente para proporcionarle alimento a su hijo, lo que provocó que perdiera el control y saliera del camino.

Como resultado, el vehículo impactó de lleno contra una columna de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), provocando daños materiales tanto en el automóvil como en el poste. El caso fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común para los procedimientos legales correspondientes.

Temas


Accidentes
choque

Localizaciones


Saltillo

