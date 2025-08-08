Se estrella mujer contra poste al distraerse con su hijo en Saltillo

Una breve distracción llevó a la conductora de un vehículo compacto a chocar contra un poste ubicado en la colonia Las Torres, al poniente de Saltillo. El incidente ocurrió cerca de las 13:00 horas sobre la avenida Mitología, en la intersección con el bulevar Las Torres, donde una ambulancia de Cruz Roja acudió rápidamente tras recibir el reporte.

En el lugar, paramédicos valoraron a la conductora, identificada como Silvia Karina ¨N¨, y a su hijo Ángel Gabriel ¨N¨, de cinco años de edad. Ambos fueron trasladados de inmediato a la clínica 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde permanecerán internados para su atención médica.

TE PUEDE INTERESAR: 4 platillos típicos de Saltillo que tienes que probar al menos una vez en la vida