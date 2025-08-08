A metros de Pedro Figueroa: roban camioneta en pleno día en el norte de Saltillo

Una vecina al norte de Saltillo, reportó el robo de su vehículo a las afueras de su casa durante la mañana de este viernes en la colonia Rancho de Peña.

De acuerdo con la vecina, fue al mediodía de este 8 de agosto cuando al salir de su domicilio se percató de que su camioneta no estaba en el estacionamiento exterior de la vivienda donde la había dejado.

Se trata de una camioneta MG RX8, que fue extraída en la calle La Caridad, a escasos metros del bulevar Pedro Figueroa, cerca de la zona comercial.

Esta misma mañana, la camioneta había sido utilizada para realizar pagos del hogar, por lo que el robo ocurrió entre 10 de la mañana y las 12 del mediodía.

La situación ya fue reportada a las autoridades quienes empezaron con las primeras indagatorias sobre el robo que ocurrió a plena luz del día, en uno de los bulevares más transitados del norte de la ciudad.

La vecina, ya solicitó a los vecinos y la población estar atentos y denunciar, en caso de que la camioneta sea observada en las calles de Saltillo.