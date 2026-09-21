Conductor impacta a motociclista y lo deja herido, en Saltillo

Fue necesaria la presencia de paramédicos de la Cruz Roja para valorar a Johan Carlos Mohamed García, de 28 años de edad, quien presentó sangrado en el rostro y una lesión en la pierna derecha. El joven conducía una motocicleta de la marca Suzuki.

Un joven resultó lesionado y quedó tendido sobre el bulevar Francisco Coss, luego de que la motocicleta que conducía fuera impactada por un automóvil cuyo conductor aparentemente no respetó el derecho de paso.

El accidente ocurrió cerca de las 8:30 de la noche, cuando el motociclista circulaba de oriente a poniente por el bulevar Francisco Coss.

Mientras tanto, el conductor de un vehículo Toyota Corolla circulaba en sentido contrario y, al llegar al cruce con la calle Candela, aparentemente continuó su marcha sin contar con la flecha que le permitiera realizar el movimiento hacia el norte.

Al continuar con su trayectoria, el automóvil invadió la circulación del motociclista y le quitó el derecho de paso, provocando el choque. Debido al impacto, el joven cayó sobre el pavimento y quedó tendido boca arriba en medio de la vialidad.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y aseguraron al conductor señalado como probable responsable, quien quedó a disposición de la autoridad correspondiente por el delito de lesiones culposas.

Por su parte, el motociclista fue trasladado a una clínica particular para recibir atención médica. La aseguradora del conductor, identificado como Christopher Yatzir N., manifestó su disposición para llegar a un convenio y hacerse cargo de los daños y gastos derivados del accidente.