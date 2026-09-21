Fallece sexagenaria días después de ser presuntamente empujada en un bar de Saltillo

La víctima fue identificada como María del Carmen “N”, quien ingresó al hospital el pasado 18 de septiembre, luego de resultar lesionada cuando se encontraba en el establecimiento conocido como Barra Negra, ubicado en Paseo de la Reforma y Francisco de Urdiñola.

Una mujer de 61 años murió la madrugada de este lunes mientras permanecía internada en la Clínica Dos del IMSS , donde recibía atención médica tras sufrir una caída en el interior de un bar ubicado en Saltillo.

Fue alrededor de las 5:30 horas de este lunes cuando se reportó el fallecimiento de María del Carmen, luego de varios días de permanecer bajo atención médica.

De acuerdo con información proporcionada por los médicos, la mujer presentaba una hemorragia y edema traumático, por lo que permaneció hospitalizada bajo estado de salud reservado.

Según una versión proporcionada a las autoridades, momentos antes del incidente la mujer y otra persona se encontraban en el exterior del establecimiento cuando un hombre se acercó para preguntarles dónde se encontraba el bar Barra Negra.

Las mujeres le indicaron que conocían el lugar y lo acompañaron para ingresar nuevamente al establecimiento. De acuerdo con esta versión, una de ellas caminaba adelante, el hombre iba en medio y María del Carmen detrás, mientras los tres subían por las escaleras.

La mujer que acompañaba a la víctima habría señalado que, al voltear, observó que el hombre empujó a María del Carmen, quien cayó por las escaleras.

Sin embargo, serán las investigaciones correspondientes las que permitan establecer cómo ocurrió la caída y determinar si existió alguna responsabilidad por parte del hombre señalado.

Tras confirmarse el fallecimiento, el cuerpo de la mujer fue trasladado a las instalaciones del Semefo para realizar la necropsia correspondiente y continuar con las diligencias de ley.

Las autoridades deberán determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente y, en su caso, la posible participación de la persona señalada por la acompañante de la víctima.