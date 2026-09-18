Conductor presuntamente ebrio provoca fuerte accidente en Saltillo

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    Conductor presuntamente ebrio provoca fuerte accidente en Saltillo
    Ambas unidades presentaron daños de consideración luego del fuerte impacto registrado la mañana de este viernes. ULISES MARTÍNEZ

Dos personas resultaron lesionadas tras el impacto registrado en el cruce del periférico LEA y el bulevar Alameda Zaragoza

Un conductor que presuntamente se encontraba en estado de ebriedad ocasionó un fuerte accidente la mañana de este viernes en el cruce del periférico Luis Echeverría Álvarez y el bulevar Alameda Zaragoza, en Saltillo, donde dos personas resultaron lesionadas.

José Julián Moreno Delgado, de 49 años, circulaba a bordo de un Dodge Avenger sobre el bulevar Alameda Zaragoza y, al llegar al cruce con el periférico, intentó incorporarse a esta última vialidad.

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De acuerdo con los primeros reportes, el conductor, quien presuntamente se encontraba en estado de ebriedad, intentó incorporarse hasta el carril izquierdo sin tomar las debidas precauciones, por lo que le habría quitado el derecho de paso a una camioneta.

La unidad era conducida por Luisa Fernanda López Herrera, de 30 años, quien no logró evitar el impacto debido a la cercanía del otro vehículo. Tras la colisión, ambos conductores resultaron lesionados.

$!Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a uno de los conductores involucrados, quien posteriormente fue trasladado al Hospital General.
Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a uno de los conductores involucrados, quien posteriormente fue trasladado al Hospital General. ULISES MARTÍNEZ

Testigos del accidente dieron aviso al Sistema de Emergencias 911 y solicitaron la presencia de una unidad médica, por lo que paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para atender a los involucrados.

$!El accidente ocurrió en el cruce del periférico Luis Echeverría Álvarez y el bulevar Alameda Zaragoza.
El accidente ocurrió en el cruce del periférico Luis Echeverría Álvarez y el bulevar Alameda Zaragoza. ULISES MARTÍNEZ

Elementos de la Policía Municipal también arribaron para tomar conocimiento de los hechos y abanderar la zona, debido a que uno de los carriles con dirección a la salida a Torreón quedó obstaculizado mientras se atendía a los lesionados y se realizaban las diligencias.

$!La conductora de 30 años resultó lesionada tras el impacto y fue trasladada a un hospital privado.
La conductora de 30 años resultó lesionada tras el impacto y fue trasladada a un hospital privado. ULISES MARTÍNEZ

Los paramédicos trasladaron a Luisa Fernanda a un hospital privado para recibir atención médica, mientras que otra ambulancia fue solicitada para atender a José Julián, quien posteriormente fue llevado al Hospital General bajo custodia policial, ante su presunta responsabilidad en el accidente.

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