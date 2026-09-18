Conductor presuntamente ebrio provoca fuerte accidente en Saltillo

Un conductor que presuntamente se encontraba en estado de ebriedad ocasionó un fuerte accidente la mañana de este viernes en el cruce del periférico Luis Echeverría Álvarez y el bulevar Alameda Zaragoza, en Saltillo, donde dos personas resultaron lesionadas. José Julián Moreno Delgado, de 49 años, circulaba a bordo de un Dodge Avenger sobre el bulevar Alameda Zaragoza y, al llegar al cruce con el periférico, intentó incorporarse a esta última vialidad.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor, quien presuntamente se encontraba en estado de ebriedad, intentó incorporarse hasta el carril izquierdo sin tomar las debidas precauciones, por lo que le habría quitado el derecho de paso a una camioneta. La unidad era conducida por Luisa Fernanda López Herrera, de 30 años, quien no logró evitar el impacto debido a la cercanía del otro vehículo. Tras la colisión, ambos conductores resultaron lesionados.

Testigos del accidente dieron aviso al Sistema de Emergencias 911 y solicitaron la presencia de una unidad médica, por lo que paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para atender a los involucrados.

Elementos de la Policía Municipal también arribaron para tomar conocimiento de los hechos y abanderar la zona, debido a que uno de los carriles con dirección a la salida a Torreón quedó obstaculizado mientras se atendía a los lesionados y se realizaban las diligencias.