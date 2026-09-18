Fallece adolescente de 17 años tras posible intento de suicidio en Saltillo

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    Fallece adolescente de 17 años tras posible intento de suicidio en Saltillo
    El cuerpo del adolescente fue trasladado al Servicio Médico Forense para practicar la necropsia de ley. MARTÍN ROJAS

El joven fue trasladado por sus familiares al Hospital Magisterio, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento

Un adolescente de 17 años perdió la vida en el Hospital Magisterio, luego de que fuera encontrado suspendido al interior de un domicilio ubicado en la colonia Benito Juárez, en Saltillo, en un caso que es investigado como posible suicidio.

Los hechos se registraron alrededor de las 23:00 horas, cuando a través del Sistema de Emergencias 911 se reportó que familiares habían localizado al joven al interior de la vivienda.

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Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido. De acuerdo con los primeros reportes, ante la demora en el arribo de paramédicos, los familiares trasladaron por sus propios medios al adolescente, identificado como Ubaldo, a las instalaciones del Hospital Magisterio.

El joven recibió atención médica en el nosocomio; sin embargo, horas después se confirmó su fallecimiento.

Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al hospital para iniciar las investigaciones y entrevistarse con los familiares del adolescente.

De acuerdo con la versión proporcionada por la familia a las autoridades, un día antes el joven había sido reprendido luego de chocar su motocicleta. Las circunstancias relacionadas con el fallecimiento quedaron bajo investigación de la Fiscalía.

Finalmente, una vez concluidas las diligencias, se ordenó el traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense para practicar la necropsia de ley.

Si tú o alguien que conoces atraviesa una crisis emocional o necesita apoyo, puede comunicarse a la Línea de la Vida al 800 911 2000, disponible las 24 horas.

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