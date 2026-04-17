Conductor se impacta con motociclista y le fractura el pie, en Saltillo

Gustavo N. resultó con una fractura en el pie izquierdo al participar en un accidente vial ocurrido en la colonia Bellavista.

Fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja, quienes le aconsejaron trasladarse a un centro médico. Conducía una motocicleta y se desplazaba por la calle Morelos con dirección al sur. Por su parte, el conductor de una camioneta Toyota Hilux, identificado como Jesús N., circulaba por la calle Primo de Verdad.

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Presuntamente, este último no respetó la señal de alto, por lo que el motociclista impactó contra el costado izquierdo del vehículo. El conductor afectado quedó tendido sobre el pavimento, mientras que el probable responsable detuvo su marcha.

Posteriormente, solicitó a su aseguradora la expedición de un pase médico para que el lesionado fuera trasladado a una clínica privada. Ambas partes acordaron llegar a un arreglo para la reparación de daños, con la intervención de autoridades de tránsito municipal, quienes estuvieron conformes.