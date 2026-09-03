Conductor sufre desmayo y ocasiona accidente múltiple, en Saltillo

Tres vehículos resultaron involucrados en un accidente vial registrado la tarde de este jueves sobre el bulevar Venustiano Carranza, luego de que el conductor de un automóvil presuntamente se desvaneciera mientras circulaba y perdiera el control de la unidad.

El accidente ocurrió cerca del cruce con avenida Universidad, en dirección hacia el periférico, donde el automovilista, identificado como Rafael N., de 59 años, circulaba a bordo de un vehículo KIA.

De acuerdo con la información disponible, el conductor se desvaneció al volante, por lo que el automóvil avanzó sin control y terminó impactando contra un Chevrolet Matiz, que a su vez fue proyectado contra una camioneta.