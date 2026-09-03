Conductor sufre desmayo y ocasiona accidente múltiple, en Saltillo

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Saltillo
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    Conductor sufre desmayo y ocasiona accidente múltiple, en Saltillo
    La aseguradora pagaría los daños Ulises Martínez
    Conductor sufre desmayo y ocasiona accidente múltiple, en Saltillo
    Los autos sufrieron fuertes daños Ulises Martínez
    Conductor sufre desmayo y ocasiona accidente múltiple, en Saltillo
    Finalmente el auto detuvo su marcha Ulises Martínez

Tres vehículos se vieron involucrados en el accidente vial

Tres vehículos resultaron involucrados en un accidente vial registrado la tarde de este jueves sobre el bulevar Venustiano Carranza, luego de que el conductor de un automóvil presuntamente se desvaneciera mientras circulaba y perdiera el control de la unidad.

El accidente ocurrió cerca del cruce con avenida Universidad, en dirección hacia el periférico, donde el automovilista, identificado como Rafael N., de 59 años, circulaba a bordo de un vehículo KIA.

De acuerdo con la información disponible, el conductor se desvaneció al volante, por lo que el automóvil avanzó sin control y terminó impactando contra un Chevrolet Matiz, que a su vez fue proyectado contra una camioneta.

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Tras el primer choque, el KIA continuó su trayectoria y golpeó un tercer automóvil, un Chevrolet Beat que se encontraba estacionado, provocando que las unidades fueran desplazadas hacia adelante debido a la fuerza del impacto.

Finalmente, el KIA continuó avanzando hasta impactar contra un poste del semáforo, estructura que detuvo su marcha. El conductor permaneció inconsciente dentro del vehículo durante algunos minutos.

Al lugar acudieron autoridades para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes, con el objetivo de determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

Personal de urgencias médicas también se presentó para valorar al conductor y a los demás participantes en el percance. Mientras tanto, se llevaron a cabo las maniobras necesarias para retirar las unidades involucradas y restablecer la circulación en la zona.

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