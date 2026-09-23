Conductor vuelca en la carretera a Zacatecas

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Conductor vuelca en la carretera a Zacatecas
    La unidad terminó con severos daños.
    Conductor vuelca en la carretera a Zacatecas
    Conductor vuelca en la carretera a Zacatecas

El conductor sufrió una herida en la pierna, pero no ameritó traslado por parte de la Cruz Roja

En pleno filtro de seguridad instalado sobre la carretera federal a Zacatecas, un tráiler de doble contenedor terminó volcado la tarde de este miércoles.

El accidente ocurrió en el kilómetro 310, a la altura del ejido Las Colonias, lo que generó la movilización de elementos de Bomberos y paramédicos de la Cruz Roja.

En el lugar atendieron a Daniel Padilla, quien presentó una lesión en la pierna derecha, aunque no quiso ser trasladado a un centro médico.

De acuerdo con lo señalado por el conductor, la unidad circulaba de sur a norte con dirección a Nuevo Laredo, Tamaulipas, cuando ocurrió el accidente.

Según su versión, sobre el pavimento había un derrame de aceite y, aunado a que la superficie se encontraba mojada, perdió el control del tráiler.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/joven-en-cuatrimoto-se-impacta-contra-camioneta-en-la-salle-saltillo-KP23685186

Fue precisamente en el filtro de seguridad de la Fiscalía General del Estado donde la unidad salió del camino y, al llegar al área de terracería, uno de los contenedores que transportaba terminó volcado.

La cabina también sufrió daños considerables y quedó descuadrada como consecuencia del impacto.

Aunque inicialmente se informó que no había personas con lesiones de consideración, el conductor fue valorado en el lugar por los cuerpos de emergencia.

La unidad quedó a disposición de las autoridades correspondientes, mientras que el caso fue turnado al Ministerio Público para determinar las responsabilidades y establecer el monto total de los daños ocasionados por el accidente.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Última hora Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La verdad histórica de la barrera histórica

La verdad histórica de la barrera histórica
true

Manolo Jiménez y los números que marcan el rumbo de Coahuila
true

POLITICÓN: ¿Quién es Octavio Pous Escalante, el postor sin rostro de AHMSA?
Los conductores fueron detectados a través de las cámaras del C2 y patrullajes en arterias de alto flujo vehicular.

Operativo nocturno en Saltillo: detienen a 11 motociclistas y aseguran 8 vehículos por alterar el orden
Carolina Viggiano adquirió dos terrenos en el Club de Golf Pachuca por un monto menor al valor señalado para ambos.

Cuestionan a senadora Carolina Viggiano por la compra de dos terrenos en Pachuca a precios inferiores a sus valores
El grupo encabezado por Karla Wheelock recorrió la llamada “Whiskey Route” durante su ascenso al Kilimanjaro, en Tanzania.

Coahuilenses llegan a la cima del Kilimanjaro junto a Karla Wheelock
Un asesor de la Casa Blanca dijo que a la reunión también asistieron altos funcionarios estadounidenses, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio, y el subjefe de gabinete, Stephen Miller.

Delcy Rodríguez celebra reunión histórica con Trump en NY, mientras Maduro languidece en una cárcel cercana
El presidente iraní no dio detalles sobre las conversaciones, pero dio la impresión de que estaba centrado en ganarse el apoyo de los vecinos árabes de Irán para las propuestas que Teherán ha elaborado para el futuro del estrecho de Ormuz.

Masoud Pezeshkian, presidente de Irán, arremete contra Trump en su discurso ante la ONU, pero muestra disposición al diálogo