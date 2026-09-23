Conductor vuelca en la carretera a Zacatecas
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El conductor sufrió una herida en la pierna, pero no ameritó traslado por parte de la Cruz Roja
En pleno filtro de seguridad instalado sobre la carretera federal a Zacatecas, un tráiler de doble contenedor terminó volcado la tarde de este miércoles.
El accidente ocurrió en el kilómetro 310, a la altura del ejido Las Colonias, lo que generó la movilización de elementos de Bomberos y paramédicos de la Cruz Roja.
En el lugar atendieron a Daniel Padilla, quien presentó una lesión en la pierna derecha, aunque no quiso ser trasladado a un centro médico.
De acuerdo con lo señalado por el conductor, la unidad circulaba de sur a norte con dirección a Nuevo Laredo, Tamaulipas, cuando ocurrió el accidente.
Según su versión, sobre el pavimento había un derrame de aceite y, aunado a que la superficie se encontraba mojada, perdió el control del tráiler.
Fue precisamente en el filtro de seguridad de la Fiscalía General del Estado donde la unidad salió del camino y, al llegar al área de terracería, uno de los contenedores que transportaba terminó volcado.
La cabina también sufrió daños considerables y quedó descuadrada como consecuencia del impacto.
Aunque inicialmente se informó que no había personas con lesiones de consideración, el conductor fue valorado en el lugar por los cuerpos de emergencia.
La unidad quedó a disposición de las autoridades correspondientes, mientras que el caso fue turnado al Ministerio Público para determinar las responsabilidades y establecer el monto total de los daños ocasionados por el accidente.