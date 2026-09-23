Conductor vuelca en la carretera a Zacatecas

En pleno filtro de seguridad instalado sobre la carretera federal a Zacatecas, un tráiler de doble contenedor terminó volcado la tarde de este miércoles.

El accidente ocurrió en el kilómetro 310, a la altura del ejido Las Colonias, lo que generó la movilización de elementos de Bomberos y paramédicos de la Cruz Roja.

En el lugar atendieron a Daniel Padilla, quien presentó una lesión en la pierna derecha, aunque no quiso ser trasladado a un centro médico.

De acuerdo con lo señalado por el conductor, la unidad circulaba de sur a norte con dirección a Nuevo Laredo, Tamaulipas, cuando ocurrió el accidente.

Según su versión, sobre el pavimento había un derrame de aceite y, aunado a que la superficie se encontraba mojada, perdió el control del tráiler.