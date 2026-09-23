Joven en cuatrimoto se impacta contra camioneta en La Salle, Saltillo

Un joven de 24 años que viajaba a bordo de una cuatrimoto terminó impactándose contra una camioneta luego de perder el control de la unidad cuando intentaba realizar una maniobra en el cruce de los bulevares Isidro López Zertuche y Laguna Yuriria, en la colonia La Salle, en Saltillo. El accidente ocurrió cuando Luis Julián Ortiz circulaba en la cuatrimoto y, al tratar de dar vuelta de Isidro López Zertuche hacia Laguna Yuriria, perdió el control del vehículo y se proyectó contra una camioneta que se encontraba estacionada.

La conductora de la camioneta fue identificada como Alejandra Castillo, de 45 años, quien se encontraba en el lugar al momento del accidente. Tras el choque, personal de la Cruz Roja acudió para brindar los primeros auxilios a ambos involucrados, quienes fueron valorados por los paramédicos en el sitio.

La camioneta resultó con daños de consideración y fue reportada como pérdida total a consecuencia del impacto. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindar atención médica de urgencia. Tanto el joven motociclista como la conductora fueron valorados en el lugar por los socorristas, sin que fuera necesario su traslado inmediato a un hospital.

Elementos de la Policía Municipal de Tránsito tomaron conocimiento del accidente y realizaron los peritajes correspondientes para deslindar responsabilidades. El conductor de la cuatrimoto entabló comunicación con su empleador para intentar llegar a un acuerdo reparatorio por los daños ocasionados.