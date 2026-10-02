Conductor vuelca en la carretera Saltillo-Monterrey

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Saltillo
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    Conductor vuelca en la carretera Saltillo-Monterrey
    Bomberos de Ramos Arizpe acudieron a auxiliar al conductor.

no hubo heridos, pero generó movilización por parte del cuerpo de bomberos de Ramos Arizpe

Una camioneta que circulaba a exceso de velocidad sufrió una salida de camino y volcadura a un costado de la carretera Monterrey-Saltillo, frente a las instalaciones de la empresa Deacero.

Al lugar acudieron elementos de Bomberos y Protección Civil de Ramos Arizpe, Coahuila, quienes brindaron atención a Daniel Alari García Escobar, de 36 años de edad, quien manifestó ser originario de San Rafael, en Galeana, Nuevo León.

El conductor no requirió ser trasladado a una clínica u hospital y decidió permanecer en el lugar a la espera de la compañía de seguros para realizar los trámites correspondientes.

García Escobar conducía una camioneta Peugeot de color blanco, con placas del estado de Querétaro UPJ-029-H, la cual terminó fuera de la carpeta asfáltica, debajo del acotamiento.

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De acuerdo con su versión, circulaba por el carril de alta velocidad con dirección hacia Saltillo, cuando aparentemente un tráiler invadió su carril y golpeó la camioneta.

El impacto provocó que perdiera el control de la unidad y posteriormente saliera del camino. Tras abandonar la carretera, la camioneta se impactó contra una barrera metálica y posteriormente volcó dentro de un terreno baldío ubicado a un costado de la vialidad.

Paramédicos realizaron una valoración al conductor y determinaron que se encontraba consciente y estable. Presentaba lesiones policontusas, aunque no se detectaron heridas de consideración que requirieran su traslado a un hospital.

Elementos de la Policía Municipal de Ramos Arizpe tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias correspondientes. El caso fue turnado ante la autoridad investigadora del Ministerio Público para determinar las responsabilidades derivadas del percance.

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