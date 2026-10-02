Conductor vuelca en la carretera Saltillo-Monterrey
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no hubo heridos, pero generó movilización por parte del cuerpo de bomberos de Ramos Arizpe
Una camioneta que circulaba a exceso de velocidad sufrió una salida de camino y volcadura a un costado de la carretera Monterrey-Saltillo, frente a las instalaciones de la empresa Deacero.
Al lugar acudieron elementos de Bomberos y Protección Civil de Ramos Arizpe, Coahuila, quienes brindaron atención a Daniel Alari García Escobar, de 36 años de edad, quien manifestó ser originario de San Rafael, en Galeana, Nuevo León.
El conductor no requirió ser trasladado a una clínica u hospital y decidió permanecer en el lugar a la espera de la compañía de seguros para realizar los trámites correspondientes.
García Escobar conducía una camioneta Peugeot de color blanco, con placas del estado de Querétaro UPJ-029-H, la cual terminó fuera de la carpeta asfáltica, debajo del acotamiento.
De acuerdo con su versión, circulaba por el carril de alta velocidad con dirección hacia Saltillo, cuando aparentemente un tráiler invadió su carril y golpeó la camioneta.
El impacto provocó que perdiera el control de la unidad y posteriormente saliera del camino. Tras abandonar la carretera, la camioneta se impactó contra una barrera metálica y posteriormente volcó dentro de un terreno baldío ubicado a un costado de la vialidad.
Paramédicos realizaron una valoración al conductor y determinaron que se encontraba consciente y estable. Presentaba lesiones policontusas, aunque no se detectaron heridas de consideración que requirieran su traslado a un hospital.
Elementos de la Policía Municipal de Ramos Arizpe tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias correspondientes. El caso fue turnado ante la autoridad investigadora del Ministerio Público para determinar las responsabilidades derivadas del percance.