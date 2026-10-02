Conductor vuelca en la carretera Saltillo-Monterrey

Una camioneta que circulaba a exceso de velocidad sufrió una salida de camino y volcadura a un costado de la carretera Monterrey-Saltillo, frente a las instalaciones de la empresa Deacero.

Al lugar acudieron elementos de Bomberos y Protección Civil de Ramos Arizpe, Coahuila, quienes brindaron atención a Daniel Alari García Escobar, de 36 años de edad, quien manifestó ser originario de San Rafael, en Galeana, Nuevo León.

El conductor no requirió ser trasladado a una clínica u hospital y decidió permanecer en el lugar a la espera de la compañía de seguros para realizar los trámites correspondientes.

García Escobar conducía una camioneta Peugeot de color blanco, con placas del estado de Querétaro UPJ-029-H, la cual terminó fuera de la carpeta asfáltica, debajo del acotamiento.