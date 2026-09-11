Conductora atropella a niño, en Saltillo

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    Conductora atropella a niño, en Saltillo
    El pequeño fue llevado al hospital Ulises Martínez
    Conductora atropella a niño, en Saltillo
    Familiares y vecinos estaban preocupados Ulises Martínez

El menor de diez años fue trasladado en una ambulancia de la Cruz Roja

Un menor de 10 años, identificado como Carlos Mateo, resultó lesionado luego de ser atropellado mientras cruzaba una calle en la colonia González.

De acuerdo con las primeras declaraciones de testigos en el lugar, Carlos Mateo caminaba sin la compañía de un adulto y cruzaba la vialidad cuando salió de entre varios vehículos estacionados, sin percatarse de la presencia de un automóvil que circulaba por la calle Río Nazas.

El vehículo Toyota Avanza, era conducido por Diana García, de 44 años, quien circulaba por la vialidad cuando impactó al menor. Debido al golpe, el niño salió proyectado hacia adelante.

Vecinos que presenciaron el accidente solicitaron apoyo a través del número de Emergencias 911 para que el menor recibiera atención médica.

Al sitio acudió una ambulancia, cuyos paramédicos brindaron los primeros auxilios al niño y posteriormente lo trasladaron a un hospital privado para recibir atención médica.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/denuncian-a-clinica-de-rehabilitacion-en-saltillo-por-negligencias-no-queremos-que-otra-familia-pase-por-esto-video-AE23419911

Elementos de la Policía Municipal también acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes, con el objetivo de establecer cómo ocurrió el atropellamiento y determinar las circunstancias del accidente.

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