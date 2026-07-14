Conductora embiste a motociclista, en Saltillo

Un motociclista de 20 años resultó lesionado tras verse involucrado en un accidente de tránsito registrado en el cruce de las calles 20 y 46, en la colonia Guerrero.

El lesionado fue identificado como Alexey Issac, quien conducía una motocicleta Vento. Fue valorado por paramédicos de la Cruz Roja, quienes determinaron que no era necesario su traslado a un hospital, por lo que permaneció en el lugar.

De acuerdo con la información recabada, el motociclista circulaba con preferencia de paso sobre la calle 46 con dirección al bulevar Guerrero, cuando una camioneta Mitsubishi Endeavor con placas SNV-82-60 ingresó al cruce sin respetar el señalamiento de alto.