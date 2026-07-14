Conductora embiste a motociclista, en Saltillo

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Saltillo
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    Conductora embiste a motociclista, en Saltillo
    La defensa de la camioneta se desprendió Ulises Martínez
    Conductora embiste a motociclista, en Saltillo
    La motocicleta quedó muy dañada Ulises Martínez
    Conductora embiste a motociclista, en Saltillo
    Paramédicos valoraron al joven Ulises Martínez
    Conductora embiste a motociclista, en Saltillo
    En la mano el joven tenía una lesión Ulises Martínez

El afectado fue atendido por paramédicos en el sitio

Un motociclista de 20 años resultó lesionado tras verse involucrado en un accidente de tránsito registrado en el cruce de las calles 20 y 46, en la colonia Guerrero.

El lesionado fue identificado como Alexey Issac, quien conducía una motocicleta Vento. Fue valorado por paramédicos de la Cruz Roja, quienes determinaron que no era necesario su traslado a un hospital, por lo que permaneció en el lugar.

De acuerdo con la información recabada, el motociclista circulaba con preferencia de paso sobre la calle 46 con dirección al bulevar Guerrero, cuando una camioneta Mitsubishi Endeavor con placas SNV-82-60 ingresó al cruce sin respetar el señalamiento de alto.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/acuna/muere-nina-de-3-anos-tras-choque-entre-automovil-y-motocicleta-en-acuna-BG22175206

La camioneta era conducida por Nailea N., de 37 años. De acuerdo con los primeros datos del accidente, el incumplimiento del alto obligatorio provocó la colisión entre ambas unidades.

Elementos de Tránsito tomaron conocimiento de los hechos, mientras que las partes involucradas llegaron a un acuerdo para cubrir los daños materiales y los gastos médicos derivados del percance, por lo que el asunto quedó resuelto en el lugar.

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