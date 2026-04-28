Conductora provoca percance vial en Saltillo

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Saltillo
/ 28 abril 2026
    Conductora provoca percance vial en Saltillo
    Los daños en los vehículos fueron valorados por los ajustadores.
    Conductora provoca percance vial en Saltillo

No hubo lesionados, pero se afectó la circulación por el bulevar Colosio

Una mujer que conducía un vehículo Toyota provocó un accidente automovilístico sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, frente a Paseo Villalta.

No se reportaron personas lesionadas. El incidente ocurrió cerca de las seis de la tarde, cuando la presunta responsable circulaba de oriente a poniente. Al intentar ingresar al estacionamiento de dicho complejo comercial, no se percató de que sobre el carril derecho circulaba una camioneta Dodge Ram.

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Con la parte frontal de su vehículo, impactó el costado lateral izquierdo de la pick up, que iba en circulación. Tras el golpe, la camioneta fue proyectada y terminó sobre la banqueta, donde causó daños a una jardinera.

Por su parte, la conductora del automóvil ingresó al estacionamiento del centro comercial, donde permaneció en espera de la aseguradora. Ambos vehículos presentaron daños materiales superiores a los 30 mil pesos, por lo que fue necesaria la presencia de oficiales de Tránsito Municipal.

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