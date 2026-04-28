Conductora provoca percance vial en Saltillo

Una mujer que conducía un vehículo Toyota provocó un accidente automovilístico sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, frente a Paseo Villalta.

No se reportaron personas lesionadas. El incidente ocurrió cerca de las seis de la tarde, cuando la presunta responsable circulaba de oriente a poniente. Al intentar ingresar al estacionamiento de dicho complejo comercial, no se percató de que sobre el carril derecho circulaba una camioneta Dodge Ram.

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Con la parte frontal de su vehículo, impactó el costado lateral izquierdo de la pick up, que iba en circulación. Tras el golpe, la camioneta fue proyectada y terminó sobre la banqueta, donde causó daños a una jardinera.

Por su parte, la conductora del automóvil ingresó al estacionamiento del centro comercial, donde permaneció en espera de la aseguradora. Ambos vehículos presentaron daños materiales superiores a los 30 mil pesos, por lo que fue necesaria la presencia de oficiales de Tránsito Municipal.