Conductora se pasa el alto y la impactan, en Saltillo

Una mujer al volante que presuntamente no respetó una señal de alto resultó herida en un aparatoso accidente automovilístico ocurrido en el bulevar Francisco Coss, esquina con Zaragoza.

En el percance participó un vehículo Chevrolet Ónix, que circulaba de sur a norte por Zaragoza y fue proyectado sobre su costado derecho por una camioneta Nitro. El segundo vehículo tenía vía libre de circulación hacia el poniente por el bulevar Coss. Tras el impacto, el automóvil terminó sobre la banqueta, dentro de una jardinera perteneciente a un centro comercial.

Al lugar acudió una ambulancia del Servicio de Atención Médica y Urgencias (SAMU), cuyos paramédicos valoraron a Irma Cruz, tripulante del vehículo Ónix. Al no presentar lesiones de consideración, los conductores llegaron a un acuerdo para la reparación de los daños.