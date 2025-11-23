Saltillo: imprudente conductora arrolla a ciclista tras ignorar señal de ‘alto’

Saltillo
/ 23 noviembre 2025
    Saltillo: imprudente conductora arrolla a ciclista tras ignorar señal de ‘alto’
    Fernando “N”, ciclista de Saltillo, fue impactado por un vehículo. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/VANGUARDIA

Un joven ciclista, identificado como Fernando “N”, fue impactado y derribado por la conductora de un vehículo Chevrolet Malibú que no respetó una señal de alto en la colonia Magisterio

Un joven que se transportaba en una bicicleta resultó lesionado la tarde de este viernes tras ser derribado por la conductora de un automóvil que no respetó una señal de alto en la colonia Magisterio de Saltillo.

$!Pese a las lesiones, Fernando “N” decidió permanecer en el lugar de los hechos y se negó al traslado a una clínica.
Pese a las lesiones, Fernando “N” decidió permanecer en el lugar de los hechos y se negó al traslado a una clínica. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/VANGUARDIA

La víctima, identificada como Fernando “N”, circulaba sobre el Bulevar Eulalio Gutiérrez y el percance sobrevino justo antes de llegar al cruce con la Calle de Jacarandas. El vehículo responsable, un Chevrolet Malibú, omitió el señalamiento de alto, impactando al ciclista y provocándole dolor en la pierna derecha.

$!La conductora del automóvil Chevrolet Malibú fue sancionada por Tránsito Municipal por no respetar la señal de alto.
La conductora del automóvil Chevrolet Malibú fue sancionada por Tránsito Municipal por no respetar la señal de alto. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/VANGUARDIA

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar de los hechos para brindar atención prehospitalaria al joven. Tras la valoración médica, Fernando “N” decidió negarse al traslado a una clínica, pues su estado de salud fue reportado como estable.

$!Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al joven ciclista, quien presentó dolor en la pierna derecha.
Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al joven ciclista, quien presentó dolor en la pierna derecha. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/VANGUARDIA

Finalmente, al no requerir hospitalización, los involucrados procedieron a llegar a un acuerdo de reparación de daños directamente en el sitio. Agentes de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del accidente y aplicaron las multas correspondientes a la conductora señalada como probable responsable del percance.

