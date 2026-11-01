Conductora se pasa el alto y ocasiona aparatoso choque en Saltillo; presuntamente iba ebria

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    Conductora se pasa el alto y ocasiona aparatoso choque en Saltillo; presuntamente iba ebria
    El conductor del Volkswagen Jetta circulaba de poniente a oriente cuando fue impactado por la conductora que presuntamente ignoró el alto. MARTÍN ROJAS

El Volkswagen Jetta terminó atravesado en medio de la vialidad, mientras que el Toyota Prius salió proyectado hacia la banqueta.

La conductora de un vehículo de la marca Toyota ocasionó un aparatoso percance vehicular, pues, al conducir presuntamente en estado de ebriedad, se pasó un señalamiento de alto y le quitó el derecho de paso al conductor de un Volkswagen, en Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 03:00 horas, cuando el conductor de un automóvil Volkswagen Jetta transitaba sobre la avenida Presidente Cárdenas, con dirección de poniente a oriente.

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$!Un Toyota Prius terminó proyectado contra la banqueta luego de impactar contra un Volkswagen Jetta en el cruce de Presidente Cárdenas y Lucio Blanco.
Un Toyota Prius terminó proyectado contra la banqueta luego de impactar contra un Volkswagen Jetta en el cruce de Presidente Cárdenas y Lucio Blanco. MARTÍN ROJAS

Al llegar al cruce con la calle Lucio Blanco, la conductora de un Toyota Prius, que circulaba rumbo al norte, presuntamente no respetó el señalamiento de alto, lo que ocasionó que le quitara el derecho de paso al conductor del Volkswagen.

Tras el impacto, la unidad señalada como responsable salió proyectada contra la banqueta, mientras que el vehículo afectado dio un giro de 180 grados y terminó en medio de la vialidad.

Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades correspondientes, por lo que elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar del siniestro.

Afortunadamente, y pese a lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas. Finalmente, ambos vehículos fueron remolcados a un corralón y consignados al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán las responsabilidades correspondientes.

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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