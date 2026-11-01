Conductora se pasa el alto y ocasiona aparatoso choque en Saltillo; presuntamente iba ebria

Los hechos se registraron alrededor de las 03:00 horas, cuando el conductor de un automóvil Volkswagen Jetta transitaba sobre la avenida Presidente Cárdenas, con dirección de poniente a oriente.

La conductora de un vehículo de la marca Toyota ocasionó un aparatoso percance vehicular, pues, al conducir presuntamente en estado de ebriedad, se pasó un señalamiento de alto y le quitó el derecho de paso al conductor de un Volkswagen, en Saltillo .

Al llegar al cruce con la calle Lucio Blanco, la conductora de un Toyota Prius, que circulaba rumbo al norte, presuntamente no respetó el señalamiento de alto, lo que ocasionó que le quitara el derecho de paso al conductor del Volkswagen.

Tras el impacto, la unidad señalada como responsable salió proyectada contra la banqueta, mientras que el vehículo afectado dio un giro de 180 grados y terminó en medio de la vialidad.

Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades correspondientes, por lo que elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar del siniestro.

Afortunadamente, y pese a lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas. Finalmente, ambos vehículos fueron remolcados a un corralón y consignados al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán las responsabilidades correspondientes.