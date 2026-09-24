Conductora se sale del camino y se impacta contra barda, en Saltillo

Una mujer al volante terminó impactando su camioneta contra una barda ubicada en un predio baldío del fraccionamiento Valle Real.

La conductora no resultó lesionada, aunque la camioneta Buick que manejaba presentó daños de consideración en la parte frontal.

El percance ocurrió cuando circulaba de poniente a oriente por el bulevar Moctezuma. De acuerdo con su versión, metros antes de llegar al cruce con la calle Huitzilopochtli, otro vehículo le cerró el paso.

Ante esta situación, perdió el control de la unidad y salió del camino hacia el costado derecho, dirigiéndose directamente hacia un terreno baldío donde se encontraba instalada una pequeña barda de concreto.