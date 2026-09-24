Conductora se sale del camino y se impacta contra barda, en Saltillo

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    Conductora se sale del camino y se impacta contra barda, en Saltillo
    El vehículo registró severos daños al momento del accidente.
    Conductora se sale del camino y se impacta contra barda, en Saltillo
    Conductora se sale del camino y se impacta contra barda, en Saltillo

Asegura la conductora que un carro le dio un “cerrón”, y esto originó que se saliera del camino

Una mujer al volante terminó impactando su camioneta contra una barda ubicada en un predio baldío del fraccionamiento Valle Real.

La conductora no resultó lesionada, aunque la camioneta Buick que manejaba presentó daños de consideración en la parte frontal.

El percance ocurrió cuando circulaba de poniente a oriente por el bulevar Moctezuma. De acuerdo con su versión, metros antes de llegar al cruce con la calle Huitzilopochtli, otro vehículo le cerró el paso.

Ante esta situación, perdió el control de la unidad y salió del camino hacia el costado derecho, dirigiéndose directamente hacia un terreno baldío donde se encontraba instalada una pequeña barda de concreto.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/localizan-a-hombre-en-estado-de-descomposicion-en-saltillo-LH23713239

El fuerte impacto provocó daños en la parte frontal de la camioneta. Debido a que no se reportaron personas lesionadas, no fue necesario solicitar la presencia de paramédicos.

Elementos de las autoridades municipales acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente y, posteriormente, solicitaron el servicio de una grúa para retirar la camioneta involucrada.

La unidad fue retirada del sitio y quedó a disposición del Ministerio Público, debido a los daños ocasionados durante el accidente.

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