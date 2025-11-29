Conductora se siente mal y choca su auto contra un poste, al norte de Saltillo

Una mujer sufrió una descompensación de glucosa mientras conducía sobre el bulevar Moctezuma, al norte de Saltillo, lo que provocó que perdiera el control de su automóvil y se estrellara contra un poste la tarde de este sábado.

La conductora fue identificada como Gabriela, de 41 años, quien circulaba minutos después de las 15:00 horas con dirección hacia José Musa de León. Sin embargo, antes de llegar a dicha intersección comenzó a sentirse mal y terminó desvaneciéndose por unos segundos.

