Saltillo
/ 29 noviembre 2025
    Conductora se siente mal y choca su auto contra un poste, al norte de Saltillo
    Familiares acudieron al lugar del accidente y notificaron a la aseguradora para responder por los daños ocasionados. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

Una mujer perdió momentáneamente el conocimiento por una descompensación de glucosa y terminó chocando contra en el bulevar Moctezuma

Una mujer sufrió una descompensación de glucosa mientras conducía sobre el bulevar Moctezuma, al norte de Saltillo, lo que provocó que perdiera el control de su automóvil y se estrellara contra un poste la tarde de este sábado.

La conductora fue identificada como Gabriela, de 41 años, quien circulaba minutos después de las 15:00 horas con dirección hacia José Musa de León. Sin embargo, antes de llegar a dicha intersección comenzó a sentirse mal y terminó desvaneciéndose por unos segundos.

$!El vehículo terminó impactado contra un poste de concreto tras la breve pérdida de conciencia de la automovilista.
El vehículo terminó impactado contra un poste de concreto tras la breve pérdida de conciencia de la automovilista. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

Esa breve pérdida de conciencia fue suficiente para que el vehículo se desviara hacia su lado derecho, hasta impactar de lleno contra un poste de concreto.

Automovilistas y vecinos que presenciaron el choque acudieron de inmediato a auxiliarla y llamaron al número de emergencias 911 para solicitar una ambulancia, pues la mujer se encontraba semiinconsciente.

$!Elementos de emergencia atendieron a la conductora, quien sufrió una descompensación de glucosa mientras manejaba en el bulevar Moctezuma.
Elementos de emergencia atendieron a la conductora, quien sufrió una descompensación de glucosa mientras manejaba en el bulevar Moctezuma. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron para brindarle atención médica y estabilizarla. Minutos después llegaron familiares, quienes también notificaron a la aseguradora para que se hiciera cargo de los daños ocasionados.

