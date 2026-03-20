Conductoras chocan y terminan sobre la banqueta, en Saltillo

Al dar la vuelta para retornar sin precaución, una automovilista se atravesó a otra conductora en el cruce de Luis Donaldo Colosio y Huitzilopochtli, en la colonia Valle Real II Sector.

En el accidente, autoridades de la Policía Municipal de Tránsito señalaron como probable responsable a Norma Carolina N., de 45 años, quien conducía una camioneta Mazda CX-90. La mujer circulaba procedente de Musa de León e intentaba dar vuelta para retornar en Huitzilopochtli; sin embargo, en ese momento le quitó el derecho de paso a una camioneta Jeep Cherokee del estado de San Luis Potosí.

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La camioneta era conducida por Blanca Cecilia N., de 46 años, quien no alcanzó a frenar ni a esquivar el vehículo, por lo que ambas unidades, tras el impacto, subieron a la banqueta de una plaza pública. Personal de la Cruz Roja acudió para atender a las personas involucradas, quienes no presentaban lesiones graves, por lo que los ajustadores de las aseguradoras llegaron para otorgar los pases médicos correspondientes y hacerse cargo de los daños ocasionados.