Las 3 explicaciones que desaparecieron en materia de inseguridad

La Presidenta se tardó más de un año (en marzo de 2025 dijo que la daría en 15 días) en dar una explicación sobre la base de datos de personas desaparecidas de la Comisión Nacional de Búsqueda. Cuando por fin lo hizo, escogió justo el viernes de la salida de vacaciones de Semana Santa. Es un truco tan viejo como chafa para que pase lo más desapercibido posible un tema que simple y sencillamente se les ha salido de las manos. Un truco tan viejo como chafa para que pase lo más desapercibido posible lo que ya se veía venir que iba a hacer: rasurar la base de datos y decir, de un plumazo, que los desaparecidos no eran 130 mil, sino 43 mil.

Lo anterior, más allá de la terrible insensibilidad que implica el eliminar de un brochazo a decenas de miles de personas que son buscadas por sus familiares, denota una gran incongruencia del gobierno: ¿cómo pueden reconocer cabalmente sólo a 43 mil personas como desaparecidas si en los Servicios Médicos Forenses de los estados se contabilizan 72 mil cuerpos sin identificar? De eso ninguna palabra ha dicho el oficialismo. Es la primera cosa que no han explicado.

Pero además, nada dijeron sobre cómo se reparten en el tiempo estos 43 mil desaparecidos que sí reconocen. ¿Cuántos son de AMLO, cuántos de Calderón, cuántos de la Guerra Sucia, cuántos de Claudia? Segunda cosa que no han explicado.

Mención aparte merece el descarado manoseo del registro de personas desaparecidas, el manoseo de la base de datos. Hasta noviembre, había más de mil personas desaparecidas por mes en promedio. A partir de diciembre empieza a desplomarse para llegar a 620 en enero. Presentan el nuevo criterio para medir a los desaparecidos, rasuran la cifra... ¡y suben los desaparecidos! En febrero hubo 770 y en marzo, 940. Estos altibajos en la contabilidad oficial tampoco han sido explicados. Tercera cosa.

Es demasiado desaseo.