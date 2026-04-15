POLITICÓN: Morena: División entre Luisa María Alcalde y Andrés López Beltrán complica la elección en Coahuila

I. MULTA MILLONARIA

El Instituto Nacional Electoral (INE) impuso sanciones por poco más de 11 millones de pesos al partido local Unidad Democrática de Coahuila, que dirige el acuñense Lenin Pérez. Las multas derivan de irregularidades detectadas en el dictamen consolidado de la revisión de sus informes anuales de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio 2024. El origen del problema está en la fiscalización: inconsistencias en el manejo de recursos, fallas en la comprobación y observaciones no solventadas que derivaron en sanción. Así, lo que debía ser un trámite administrativo se convirtió en un golpe financiero de alto impacto.

II. ERROR BÁSICO

El partido intentó impugnar la resolución, pero la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral desechó de plano el recurso. ¿La razón? Un error tan elemental como grave: la demanda no contenía firma autógrafa, requisito indispensable para acreditar la personalidad de quien promueve el recurso. El escrito fue presentado como copia sin firma de puño y letra, lo que jurídicamente lo invalida. Sin posibilidad de subsanar, el asunto se cerró de inmediato. Más que una defensa fallida, lo que hubo fue un descuido que costará muy caro.

III. CONFIANZA INGENUA

En términos políticos, el impacto es aún mayor. La multa de poco más de 11 millones de pesos equivale prácticamente a la totalidad de las prerrogativas anuales que el partido recibe, es decir, un golpe directo a su operación cotidiana. Pero más allá de los números, nos dicen que Lenin Pérez confiaba en que su aliado, el PRI, encabezado por Carlos Robles –quien preside, dirige y manda en dicho instituto político–, ayudaría a destrabar el tema en tribunales. La apuesta tenía lógica en el papel, considerando los vínculos y la influencia –que se presume desde el tricolor– que tienen en la Sala Regional.

IV. RISAS EN OFF

Y es que en el cálculo político también se mencionaba la cercanía con Sergio Díaz Rendón, magistrado que llegó al cargo con el respaldo de la estructura priista. Pero nada de eso ocurrió (voz en off: risitas). No hubo intervención ni salvavidas. El asunto se dejó correr y el error jurídico –la ausencia de firma– terminó por sentenciar al partido. Nos dicen que Lenin no aprende: volvió a confiar... y se la volvieron a hacer. Porque confiar en los aliados está bien... depender de ellos, no tanto.