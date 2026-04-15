POLITICÓN: Morena: División entre Luisa María Alcalde y Andrés López Beltrán complica la elección en Coahuila
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La dirigencia nacional de Morena opera mediante intermediarios, pues Alcalde ya ni siquiera le dirige la palabra a Andy. En ese silencio, los candidatos guinda se encaminan a la elección de Coahuila sin estrategia y sin unidad
I. MULTA MILLONARIA
El Instituto Nacional Electoral (INE) impuso sanciones por poco más de 11 millones de pesos al partido local Unidad Democrática de Coahuila, que dirige el acuñense Lenin Pérez. Las multas derivan de irregularidades detectadas en el dictamen consolidado de la revisión de sus informes anuales de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio 2024. El origen del problema está en la fiscalización: inconsistencias en el manejo de recursos, fallas en la comprobación y observaciones no solventadas que derivaron en sanción. Así, lo que debía ser un trámite administrativo se convirtió en un golpe financiero de alto impacto.
II. ERROR BÁSICO
El partido intentó impugnar la resolución, pero la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral desechó de plano el recurso. ¿La razón? Un error tan elemental como grave: la demanda no contenía firma autógrafa, requisito indispensable para acreditar la personalidad de quien promueve el recurso. El escrito fue presentado como copia sin firma de puño y letra, lo que jurídicamente lo invalida. Sin posibilidad de subsanar, el asunto se cerró de inmediato. Más que una defensa fallida, lo que hubo fue un descuido que costará muy caro.
III. CONFIANZA INGENUA
En términos políticos, el impacto es aún mayor. La multa de poco más de 11 millones de pesos equivale prácticamente a la totalidad de las prerrogativas anuales que el partido recibe, es decir, un golpe directo a su operación cotidiana. Pero más allá de los números, nos dicen que Lenin Pérez confiaba en que su aliado, el PRI, encabezado por Carlos Robles –quien preside, dirige y manda en dicho instituto político–, ayudaría a destrabar el tema en tribunales. La apuesta tenía lógica en el papel, considerando los vínculos y la influencia –que se presume desde el tricolor– que tienen en la Sala Regional.
IV. RISAS EN OFF
Y es que en el cálculo político también se mencionaba la cercanía con Sergio Díaz Rendón, magistrado que llegó al cargo con el respaldo de la estructura priista. Pero nada de eso ocurrió (voz en off: risitas). No hubo intervención ni salvavidas. El asunto se dejó correr y el error jurídico –la ausencia de firma– terminó por sentenciar al partido. Nos dicen que Lenin no aprende: volvió a confiar... y se la volvieron a hacer. Porque confiar en los aliados está bien... depender de ellos, no tanto.
V. MENSAJE DE COORDINACIÓN
El gobernador Manolo Jiménez y el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, encabezaron una jornada de anuncios y entrega de estímulos a deportistas, primero a nivel estatal y después en lo municipal. La señal es: coordinación y trabajo conjunto en una política que busca respaldar a atletas de alto rendimiento. En ese contexto, y después de varios días de grilla interna, de la que nos dicen ha sido objeto Antonio Cepeda, el evento también sirvió, nos cuentan, como mensaje para aquellos que, desde dentro del propio equipo, intentan golpear. Así, las señales también se mandan en público.
VI. DOBLE APOYO
El resultado es concreto: los atletas de Monclova ahora cuentan con apoyo estatal y municipal, convirtiéndose en el primer municipio en sumarse a esta política pública. La apuesta conjunta entre el gobierno estatal y el municipal no sólo fortalece el desarrollo deportivo, también proyecta una imagen de alineación institucional. En medio de otros temas, este tipo de acciones marcan rumbo y colocan el foco en resultados que sí llegan a la gente.
VII. SE PELUSEAN
En relación con la ausencia del liderazgo nacional de Morena en Coahuila, nos dicen que el problema de fondo es más grave de lo que parece. Y es que, de acuerdo con los bien enterados de la grilla morenista, la dirigente Luisa María Alcalde ya ni siquiera le dirige la palabra al “heredero” Andy López Beltrán. No es exageración, se asegura: si ambos tienen que tratar cualquier asunto relacionado con la administración del partido de moda, utilizan a un intermediario para hacerse llegar mensajes y “ponerse de acuerdo”, si acaso se le puede llamar así a una situación como la descrita. Y ninguno de los dos parece estar dispuesto a dar su brazo a torcer.
VIII. ASÍ NO SE PUEDE
El punto aquí es que en esas circunstancias se llevará a cabo la única elección local que se realiza este año en el país. Y si hablándose y llevándose bien resulta difícil articular una estrategia capaz de colocar a sus candidatos en participantes competitivos de la carrera, pues ya se podrán imaginar lo que todo mundo –dentro y fuera de Morena– vaticina para la jornada electoral del primer domingo de junio próximo... al tiempo.
IX. TODO ESTÁ CONECTADO
Los bien enterados de la grilla neolonesa afirman que no deben dejarse de lado los paralelismos entre lo que actualmente ocurre con el caso “Tía Paty”, que está comenzando a dañar la imagen de Mariana Rodríguez, y lo ocurrido con el caso de Karina Barrón, quien permaneció casi un mes en prisión tras haber sido vinculada a proceso por haber participado en la fabricación de un caso penal en contra del cuatroteísta Waldo Fernández. ¿Y cuál es el vínculo en ambos casos? Los entendidos nos dicen que para desentrañar el misterio sólo hace falta fijarse bien en quién ha salido beneficiado en ambas situaciones. Habrá que seguir atentos a esta trama.