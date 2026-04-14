Saltillo: Cafés de Bóxer ‘New Era’ realiza bendición de cascos rumbo a la Temporada 2026

Con una reunión que combinó tradición, convivencia y motivación, el club Cafés de Bóxer “New Era” dio inicio simbólico a su camino rumbo a la temporada Pre-Juvenil 2026 de la AFAIS Saltillo, en un evento que reunió a jugadores, porristas, entrenadores y familias. La ceremonia incluyó la participación de las categorías Pewee, Midget y Junior Bantam, así como del grupo de porristas, quienes formaron parte de una jornada marcada por la bendición de cascos, una dinámica reflexión sobre el miedo y un cierre con pirotecnia que captó la atención de los asistentes.

El acto comenzó con un mensaje del sacerdote Eduardo Santos Yaber, de la parroquia Santa María Reina de Satélite Sur, quien invitó a las y los presentes a valorar las oportunidades de vida, la salud, la familia y la posibilidad de practicar deporte, particularmente el futbol americano. Posteriormente, realizó la bendición de los cascos, así como de cada integrante del club, incluyendo jugadores, porristas, entrenadores, coordinadores, padres de familia y directiva, de cara al arranque de la campaña. Uno de los momentos más significativos fue la dinámica enfocada en el manejo del miedo. Durante esta actividad, se reflexionó sobre esta emoción como parte natural de la vida, destacando la importancia de enfrentarla para superar obstáculos. Como parte del simbolismo, se llevó a cabo la “quema del miedo”, un ejercicio que buscó motivar a las y los participantes a iniciar la temporada con confianza y actitud positiva.

La jornada continuó con la tradicional patada de kickoff, realizada de manera simbólica por el head coach del equipo, marcando así el arranque oficial del ciclo deportivo. Este gesto representó el compromiso colectivo de la organización por afrontar unidos los retos de la temporada. El evento concluyó con un espectáculo de pirotecnia, que generó un ambiente festivo entre las familias que integran la llamada “familia Bóxer”, reforzando el sentido de comunidad que caracteriza al club. Cafés de Bóxer “New Era” debutará este fin de semana en la temporada Pre-Juvenil 2026 de la AFAIS Saltillo enfrentando a Cuernos Largos. Previamente, el jueves se llevará a cabo la ceremonia de inauguración en el estadio Antonio “Yaqui” Heredia, donde se reunirán los equipos participantes para dar inicio formal a la campaña.

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