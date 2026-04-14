Saltillo: Cafés de Bóxer ‘New Era’ realiza bendición de cascos rumbo a la Temporada 2026

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol Americano
/ 14 abril 2026
    Saltillo: Cafés de Bóxer ‘New Era’ realiza bendición de cascos rumbo a la Temporada 2026
    Jugadores y porristas de Cafés de Bóxer participaron en la tradicional bendición de cascos previo al arranque de temporada. FOTO: CORTESÍA
Corin Zúñiga
por Corin Zúñiga

COMPARTIR

TEMAS


Futbol Americano

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


AFAIS

El club realizó la bendición de cascos y un kickoff simbólico en una reunión familiar que marcó el inicio de su participación en la temporada Pre-Juvenil 2026 de la AFAIS Saltillo

Con una reunión que combinó tradición, convivencia y motivación, el club Cafés de Bóxer “New Era” dio inicio simbólico a su camino rumbo a la temporada Pre-Juvenil 2026 de la AFAIS Saltillo, en un evento que reunió a jugadores, porristas, entrenadores y familias.

La ceremonia incluyó la participación de las categorías Pewee, Midget y Junior Bantam, así como del grupo de porristas, quienes formaron parte de una jornada marcada por la bendición de cascos, una dinámica reflexión sobre el miedo y un cierre con pirotecnia que captó la atención de los asistentes.

https://vanguardia.com.mx/deportes/aaa-el-grande-americano-vs-original-grande-americano-en-monterrey-fecha-sede-y-horario-PC20009699

El acto comenzó con un mensaje del sacerdote Eduardo Santos Yaber, de la parroquia Santa María Reina de Satélite Sur, quien invitó a las y los presentes a valorar las oportunidades de vida, la salud, la familia y la posibilidad de practicar deporte, particularmente el futbol americano. Posteriormente, realizó la bendición de los cascos, así como de cada integrante del club, incluyendo jugadores, porristas, entrenadores, coordinadores, padres de familia y directiva, de cara al arranque de la campaña.

Uno de los momentos más significativos fue la dinámica enfocada en el manejo del miedo. Durante esta actividad, se reflexionó sobre esta emoción como parte natural de la vida, destacando la importancia de enfrentarla para superar obstáculos. Como parte del simbolismo, se llevó a cabo la “quema del miedo”, un ejercicio que buscó motivar a las y los participantes a iniciar la temporada con confianza y actitud positiva.

La jornada continuó con la tradicional patada de kickoff, realizada de manera simbólica por el head coach del equipo, marcando así el arranque oficial del ciclo deportivo. Este gesto representó el compromiso colectivo de la organización por afrontar unidos los retos de la temporada.

El evento concluyó con un espectáculo de pirotecnia, que generó un ambiente festivo entre las familias que integran la llamada “familia Bóxer”, reforzando el sentido de comunidad que caracteriza al club.

Cafés de Bóxer “New Era” debutará este fin de semana en la temporada Pre-Juvenil 2026 de la AFAIS Saltillo enfrentando a Cuernos Largos. Previamente, el jueves se llevará a cabo la ceremonia de inauguración en el estadio Antonio “Yaqui” Heredia, donde se reunirán los equipos participantes para dar inicio formal a la campaña.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol Americano

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


AFAIS

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
La cruzada trumpista

La cruzada trumpista
true

Aplaudo a León XIV: Enfrenta Papa al nefasto Trump
Estados Unidos sancionó a operadores y empresas ligadas al Cártel del Noreste por presunto lavado y tráfico en la frontera.

Estados Unidos sanciona a casinos y operadores mexicanos del CDN por lavado de dinero y tráfico en la frontera
“En México, el débil crecimiento económico en 2025 (...) la política monetaria restrictiva y los vientos en contra de las tensiones comerciales se espera que den lugar a una recuperación suave”, precisó el FMI.

FMI anticipa crecimiento del 1.6% de México en 2026 y alerta riesgos por T-MEC
Un nuevo frente frío ingresará sobre el noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Nuevo Frente Frío 44 azotará a México con heladas de -10 grados, lluvias y fuertes vientos a estos estados
El precio de la tortilla en México registrará un aumento de hasta 4 pesos por kilo durante abril, impulsado por el encarecimiento del maíz y los costos de producción. El alza impactará de forma desigual en todo el país.

¿Por qué subirá el precio de la Tortilla hasta 4 pesos más?... en qué estados será más cara
Frankie Muniz y el elenco de Malcolm el de en medio visitan Venga la Alegría en México y sorprenden con una entrevista bien recibida.

¿Cómo le fue a ‘Malcolm el de en Medio’ en ‘Venga la Alegría’?... Frankie Muniz, Christopher Masterson y Justin Berfield en México
Netflix gana terreno en el deporte al adquirir derechos de la Concacaf en México. A partir de 2027, transmitirá la Copa Oro y la Nations League.

Netflix le pega a Televisa... transmitirá la Copa Oro y Nations League a partir de 2027