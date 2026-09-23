Confían en mejores cosechas de avena por lluvias en Saltillo

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    Confían en mejores cosechas de avena por lluvias en Saltillo
    Ayer se realizó la segunda entrega de semilla forrajera de este año por parte del alcalde de Saltillo, Javier Díaz González. ARCHIVO

El programa contempla distribuir 80 toneladas de avena en las 106 comunidades rurales de Saltillo durante el ciclo otoño-invierno

Las lluvias recientes y las condiciones de temperatura generan expectativas favorables para la cosecha de avena en el campo de Saltillo, por lo que el Municipio prevé buenos resultados durante el ciclo otoño-invierno, informó Diego Fuentes Aguirre, director de Desarrollo Rural.

El funcionario señaló que la avena es un cultivo que se adapta mejor a las bajas temperaturas y confió en que las precipitaciones registradas en las últimas semanas contribuyan a su desarrollo.

“Si nos acompaña este fenómeno que le llaman el Superniño para este otoño-invierno, la avena se nos dará de muy buena manera”, expresó.

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Ayer se realizó la segunda entrega de semilla forrajera de este año, domde el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, refrendó su compromiso de trabajar en equipo con el gobernador Manolo Jiménez Salinas para fortalecer al campo de la región.

Como parte de las acciones de apoyo a los productores, el Municipio de Saltillo, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado, distribuirá 80 toneladas de semilla forrajera de avena entre las comunidades rurales.

Fuentes Aguirre indicó que la entrega comenzará esta semana y alcanzará a las 106 comunidades rurales del municipio, con el objetivo de que los productores aprovechen las condiciones actuales para establecer el cultivo.

“A la avena le gusta un poco más el frío y esperamos tener muy buenas cosechas”, señaló.

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El director de Desarrollo Rural recordó que durante el ciclo primavera-verano fueron distribuidas 40 toneladas de semilla de sorgo. Sin embargo, explicó que los resultados de ese cultivo fueron regulares debido a las condiciones que se presentaron durante la temporada de lluvias.

“En el caso del sorgo tuvimos regulares cosechas, no vamos a decir que un año atípico ni para mal ni para bien, yo creo que regular por así decirlo, pero esperamos en este tiempo de otoño mejor porque ha habido muchas lluvias”, explicó.

Además del apoyo con semilla, el Municipio realizó trabajos de desazolve para mejorar la captación de agua destinada al ganado. De acuerdo con Fuentes Aguirre, se llevaron a cabo 20 acciones en igual número de comunidades.

El funcionario señaló que, hasta hace aproximadamente un mes, los productores reportaban niveles de entre 80 y 85 por ciento de captación de agua en los sitios intervenidos.

“De eso se trata: poder captar la mayor cantidad de agua posible para que nos permita dar la vuelta al año y aguantar los tiempos que no llueve”, concluyó.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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