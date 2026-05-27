Confunde octogenaria los pedales y termina incrustada en colegio de Saltillo

Al confundirse de pedal, una mujer de la tercera edad protagonizó un accidente la mañana de este miércoles cuando intentaba incorporarse a la lateral de avenida Universidad con dirección a Isidro López Zertuche, en Saltillo.

Conforme a la declaración de Rosalinda ¨N¨, de 80 años de edad, aparentemente se confundió de pedal, lo que provocó que subiera a la banqueta la camioneta Chevrolet Trax y terminara impactándose contra la barda del área de preescolar del Colegio Montessori.