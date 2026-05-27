Confunde octogenaria los pedales y termina incrustada en colegio de Saltillo
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El accidente ocurrió cuando la conductora intentaba incorporarse a la lateral de avenida Universidad con dirección a Isidro López Zertuche, donde perdió el control de la unidad
Al confundirse de pedal, una mujer de la tercera edad protagonizó un accidente la mañana de este miércoles cuando intentaba incorporarse a la lateral de avenida Universidad con dirección a Isidro López Zertuche, en Saltillo.
Conforme a la declaración de Rosalinda ¨N¨, de 80 años de edad, aparentemente se confundió de pedal, lo que provocó que subiera a la banqueta la camioneta Chevrolet Trax y terminara impactándose contra la barda del área de preescolar del Colegio Montessori.
Tras el reporte al Sistema de Emergencias 911, elementos de auxilio y tránsito acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido y asegurar la zona mientras se realizaban las maniobras correspondientes.
Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención a la mujer en el sitio; sin embargo, no fue necesario su traslado a un hospital debido a que no presentaba lesiones.
A pesar de lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales en la barda de la institución educativa y en la camioneta involucrada.