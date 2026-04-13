Congreso de Coahuila y Colectivo 100 y + firman convenio por la igualdad de género

El convenio, el primero en su tipo que impulsa el colectivo a nivel nacional, contempla el intercambio de actividades académicas y el impulso de iniciativas enfocadas en la paridad y la igualdad de género.

El Congreso del Estado de Coahuila firmó un convenio de colaboración con el Colectivo 100 y +, con el objetivo de promover la igualdad de género y visibilizar el trabajo de las mujeres dentro de la fe pública en el País.

La presidenta del colectivo, Guadalupe Díaz Carranza, señaló que esta organización surgió hace poco más de tres años en el contexto de un intento por encabezar el Colegio Nacional del Notariado Mexicano, la primera ocasión en que una mujer buscaba esa posición. El movimiento se consolidó un movimiento respaldado tanto por mujeres como por hombres, con el objetivo de visibilizar la participación femenina dentro del notariado.

Indicó que, aunque en México existen alrededor de 4 mil 500 notarios, poco más de 750 son mujeres, lo que refleja una brecha persistente. Añadió que, pese a que más del 90 por ciento del personal en notarías está conformado por mujeres, factores estructurales como los roles de género han limitado su acceso a posiciones titulares.

Precisó que, si bien las leyes no establecen distinciones de género, en la práctica las condiciones no son equitativas. En ese sentido, destacó que el colectivo ha impulsado iniciativas para generar condiciones de igualdad, entre ellas propuestas relacionadas con la tipificación de la violencia patrimonial, que incluye no solo el control de recursos económicos, sino también la retención de documentos que impiden a las mujeres acceder a créditos o a la titularidad de bienes.

Subrayó que el notariado tiene la responsabilidad de incorporar la perspectiva de género y promover el conocimiento de derechos entre las mujeres. Consideró que el convenio firmado en Coahuila representa un primer paso para fortalecer su participación y avanzar hacia la igualdad sustantiva, con la expectativa de que este tipo de acciones se amplíen a nivel nacional e internacional.

Francisco Aguirre Sánchez, presidente del Colegio de Notarios del Estado de Coahuila, destacó la importancia de la capacitación de los notarios, especialmente en casos que involucran a personas en condición de vulnerabilidad. Por ejemplo, en procesos familiares, divorcio, una mala secuencia jurídica de disolver primero el vínculo matrimonial y después de liquidar la sociedad conyugal puede generar obligaciones fiscales indebidas para que ya de por sí se encuentre en una situación vulnerable y reutilizarlo.

En materia de protección de niñas, niños y adolescentes, donde la correcta aplicación de la ley nacional, el cumplimiento en la revisión de registros de armonización normativa son fundamentales para evitar omisiones que terminan afectando derechos de menores.

“Es importante que la experiencia del notariado sea considerada en estos procesos”, destacó.