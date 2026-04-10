Coahuila se alista para otro anuncio de Stellantis: Jiménez sugiere que la RAM TRX podría armarse ahí

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/ 10 abril 2026
    Coahuila se alista para otro anuncio de Stellantis: Jiménez sugiere que la RAM TRX podría armarse ahí
    El mandatario estatal acudió como invitado especial al evento de presentación previo al Stellar Autofest 2026. ESPECIAL

En un acto previo al Stellar Autofest 2026, el gobernador de Coahuila atribuyó a Stellantis un papel clave en la producción automotriz

CDMX.-Al destacar la aportación de Stellantis para Coahuila, el gobernador Manolo Jiménez Salinas aseguró que vienen buenas noticias para el crecimiento de la entidad.

El mandatario estatal acudió como invitado especial al evento de presentación previo al Stellar Autofest 2026, que se celebra este 11 y 12 de abril en la Ciudad de México, donde Stellantis exhibe los últimos modelos de las 14 marcas que produce en el mundo.

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Jiménez destacó la importancia de Stellantis para Coahuila, que con su aportación coloca al estado entre los principales productores de automóviles de México.

“Es muy importante por los empleos que genera, pero también por las grandes cosas que fabrica. Nos hace ser el principal estado de este país en producción de automóviles junto con otros”.

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Jiménez adelantó que “vienen buenas noticias”, tras referirse a la RAM 1500, que se produce en la nueva planta de Stellantis en Saltillo.

“La marca RAM es de las principales de esta empresa, vienen buenas noticias, han venido creciendo; como dijeron, a pesar de la incertidumbre, se abrió la planta de la RAM 1500”.

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Al cuestionarlo por detalles, señaló que se tiene que esperar a que se concreten, aunque después abrió la puerta a que se produzca en Coahuila la RAM TRX, que regresa a México.

“Creo que todas las RAM las arman en Coahuila, de México y Estados Unidos las fabrican en Coahuila, entonces yo pienso que sí (se podría producir la TRX en la entidad)”.

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Alejandro Montenegro

Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México con Especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Colaborador de VANGUARDIA desde 2012 y editor desde 2020 en temas de coyuntura nacional, internacional y de economía.

Ferviente aficionado de los deportes y de los libros de Guillermo Arriaga. También me gusta jugar futbol, ir al cine y ver series de televisión.

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