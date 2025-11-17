Conmemoran en Saltillo el Día Mundial de Víctimas de Siniestros Viales; alertan por cifras y falta de acciones públicas
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El tercer domingo de noviembre se recuerda a víctimas de siniestros viales en todo el mundo. En la ciudad, colectivos realizaron una velada por cuarto año consecutivo y llamaron a acelerar medidas de prevención, atención y justicia.
En Saltillo, el colectivo Transporte Digno encabezó una velada para recordar a quienes han enfrentado muertes, lesiones y secuelas derivadas de incidentes en las calles y para insistir en que, pese a los esfuerzos ciudadanos, los siniestros siguen siendo un problema grave en Coahuila.
Durante la actividad participó la esposa de Jonathan, motociclista que perdió la vida este año en un siniestro vial. Su presencia, explicó el vocero del colectivo, permitió dimensionar las consecuencias que viven las familias una vez que ocurre un hecho de este tipo. “Hasta ahorita no se le ha hecho justicia”, señaló Marco Polo Hernández del colectivo Transporte Digno, al recordar que el proceso legal continúa y que la investigación inicial no se integró de manera correcta.
TE PUEDE INTERESAR: Accidentes viales: ¿cuándo asumiremos su alto costo?
El colectivo insistió en que los siniestros viales no son hechos aislados. En México, comentaron, son la primera causa de muerte entre niñas, niños y jóvenes de 4 a 23 años, y la segunda causa en el rango de 25 a 44 años. A ello se suma el impacto económico: un siniestro vial puede costar entre 100 mil y 150 mil pesos, mientras que la compensación por fallecimiento ronda entre 300 mil y 450 mil pesos. Hernández señaló que pocas personas cuentan con un seguro vehicular, debido a que no es obligatorio en Coahuila.
Otro factor de riesgo es el consumo de alcohol. Según el colectivo, entre 40% y 60% de los siniestros registrados dependen de la hora y del día, especialmente de jueves a domingo. “Es tremendo”, apuntó Hernández, al señalar que la combinación de alcohol, velocidad y falta de respeto a las reglas de tránsito incrementa los riesgos de muerte o lesiones.
El vocero destacó que estos hechos no deben llamarse accidentes. “Aquí en México y en especial aquí en Coahuila lo manejan como accidentes. No hay accidentes”, afirmó. “Todos los siniestros viales se deben a una falta de responsabilidad de alguno de los participantes o, peor aún, a que la infraestructura urbana no está preparada para mantener la seguridad vial de todos los usuarios”. Agregó que la aplicación de la ley sigue siendo irregular: “Dependiendo del billete o las influencias, se reparte justicia”.
Además de la falta de responsabilidad individual y de la infraestructura insuficiente —banquetas, carriles confinados, señalización y espacios seguros—, el colectivo señaló la ausencia de estadísticas municipales actualizadas. INEGI solo registra cifras estatales, por lo que Transporte Digno está integrando su propia base de datos. Se prevé que esté lista a finales de noviembre o principios de diciembre, con información sobre número de siniestros, fallecidos y personas lesionadas.
TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: fallecen dos mujeres en fatal accidente automovilístico; tres personas más en estado crítico
El colectivo llamó a fortalecer la prevención, mejorar la infraestructura urbana y garantizar procesos legales adecuados. La velada, explicó Hernández, busca que las víctimas no se queden solo en estadísticas y que las autoridades atiendan un problema que cobra vidas y genera lesiones permanentes. Transportes Digno insistió en que la seguridad vial debe ser asumida como un asunto de salud pública y de responsabilidad compartida entre instituciones y ciudadanía.