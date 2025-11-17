Conmemoran en Saltillo el Día Mundial de Víctimas de Siniestros Viales; alertan por cifras y falta de acciones públicas

En Saltillo, el colectivo Transporte Digno encabezó una velada para recordar a quienes han enfrentado muertes, lesiones y secuelas derivadas de incidentes en las calles y para insistir en que, pese a los esfuerzos ciudadanos, los siniestros siguen siendo un problema grave en Coahuila.

Durante la actividad participó la esposa de Jonathan, motociclista que perdió la vida este año en un siniestro vial. Su presencia, explicó el vocero del colectivo, permitió dimensionar las consecuencias que viven las familias una vez que ocurre un hecho de este tipo. “Hasta ahorita no se le ha hecho justicia”, señaló Marco Polo Hernández del colectivo Transporte Digno, al recordar que el proceso legal continúa y que la investigación inicial no se integró de manera correcta.

El colectivo insistió en que los siniestros viales no son hechos aislados. En México, comentaron, son la primera causa de muerte entre niñas, niños y jóvenes de 4 a 23 años, y la segunda causa en el rango de 25 a 44 años. A ello se suma el impacto económico: un siniestro vial puede costar entre 100 mil y 150 mil pesos, mientras que la compensación por fallecimiento ronda entre 300 mil y 450 mil pesos. Hernández señaló que pocas personas cuentan con un seguro vehicular, debido a que no es obligatorio en Coahuila.

Otro factor de riesgo es el consumo de alcohol. Según el colectivo, entre 40% y 60% de los siniestros registrados dependen de la hora y del día, especialmente de jueves a domingo. “Es tremendo”, apuntó Hernández, al señalar que la combinación de alcohol, velocidad y falta de respeto a las reglas de tránsito incrementa los riesgos de muerte o lesiones.