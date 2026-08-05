Conoce el programa de la Fiesta Patronal del Santo Cristo de la Capilla en Saltillo; esperan llegada de devotos este 6 de agosto

Con las tradicionales Mañanitas a las 4:45 de la madrugada, la primera misa a las 5:00 horas y celebraciones eucarísticas durante todo el día, la Catedral de Santiago está lista para recibir este jueves 6 de agosto a cientos de fieles con motivo de la Fiesta Patronal del Santo Cristo de la Capilla, una de las manifestaciones de fe más representativas de Saltillo. Bajo el lema “Santo Cristo, tú eres nuestro Rey”, enmarcado en la conmemoración del centenario del movimiento y la resistencia cristera en México, las festividades llegan a su día principal tras el novenario iniciado a finales de julio. La imagen del Santo Cristo, con más de tres siglos de veneración en la región desde su llegada procedente de Xalapa por gestiones del comerciante Santos Rojo, permanece en el altar mayor de la Catedral para facilitar la oración y veneración de los fieles.

Para la jornada central, la Diócesis de Saltillo coordinó un esquema de celebraciones eucarísticas y espacios de devoción durante todo el día: 4:45 horas la entonación de las tradicionales Mañanitas en la Catedral de Santiago; 5:00 a 13:00 horas, celebración de misas cada hora; 16:00 y 17:00 horas, rezo del Santo Rosario ante el Santísimo Sacramento; 18:00 a 20:00 horas, misas vespertinas cada hora; y 22:30 horas la clausura oficial de la jornada de Fiesta Patronal.

Durante el día, la Catedral mantendrá sus puertas abiertas para quienes deseen acudir al sacramento de la reconciliación en los confesionarios, participar en la Hora Santa o realizar momentos de oración personal.

ASCENSO DE LA IMAGEN El cierre de los actos litúrgicos centrales se llevará a cabo el viernes 7 de agosto. A las 12:00 horas se celebrará la misa de acción de gracias para colaboradores y benefactores, mientras que a las 19:00 horas tendrá lugar la misa solemne y el traslado de la imagen de regreso a su capilla habitual. Por su parte, la vertiente cultural y artística desarrollada en coordinación con el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo (IMCS) continuará durante las próximas semanas como parte de la sexta edición del Santo Cristo Fest 2026.

Entre los eventos agendados para lo que resta del mes destacan los recorridos místicos nocturnos por el interior de la Catedral los días 18, 19, 20, 27 y 28 de agosto (con cupo limitado y previo registro). Asimismo, el 26 de agosto a las 20:00 horas se presentará el Rosario Operístico “Salve María Madre del Santo Cristo”, a cargo de la Ópera de Coahuila, para finalizar el festival el 3 de septiembre a las 20:00 horas con el espectáculo “Santo Cristo en México, Fiesta Mexicana” en el atrio de catedral. Las autoridades eclesiásticas extendieron la invitación a la comunidad a vivir estas jornadas con devoción, orden y espíritu comunitario.

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