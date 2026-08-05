Conoce el programa de la Fiesta Patronal del Santo Cristo de la Capilla en Saltillo; esperan llegada de devotos este 6 de agosto

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    Conoce el programa de la Fiesta Patronal del Santo Cristo de la Capilla en Saltillo; esperan llegada de devotos este 6 de agosto
    Las festividades se desarrollan bajo el lema ”Santo Cristo, tú eres nuestro Rey”, en el marco del centenario del movimiento y la resistencia cristera en México. OMAR SAUCEDO

La celebración principal será este 6 de agosto, con Mañanitas desde las 04:45 horas, misas durante el día y la clausura de los festejos a las 22:30 horas.

Con las tradicionales Mañanitas a las 4:45 de la madrugada, la primera misa a las 5:00 horas y celebraciones eucarísticas durante todo el día, la Catedral de Santiago está lista para recibir este jueves 6 de agosto a cientos de fieles con motivo de la Fiesta Patronal del Santo Cristo de la Capilla, una de las manifestaciones de fe más representativas de Saltillo.

Bajo el lema “Santo Cristo, tú eres nuestro Rey”, enmarcado en la conmemoración del centenario del movimiento y la resistencia cristera en México, las festividades llegan a su día principal tras el novenario iniciado a finales de julio. La imagen del Santo Cristo, con más de tres siglos de veneración en la región desde su llegada procedente de Xalapa por gestiones del comerciante Santos Rojo, permanece en el altar mayor de la Catedral para facilitar la oración y veneración de los fieles.

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Para la jornada central, la Diócesis de Saltillo coordinó un esquema de celebraciones eucarísticas y espacios de devoción durante todo el día: 4:45 horas la entonación de las tradicionales Mañanitas en la Catedral de Santiago; 5:00 a 13:00 horas, celebración de misas cada hora; 16:00 y 17:00 horas, rezo del Santo Rosario ante el Santísimo Sacramento; 18:00 a 20:00 horas, misas vespertinas cada hora; y 22:30 horas la clausura oficial de la jornada de Fiesta Patronal.

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Durante el día, la Catedral mantendrá sus puertas abiertas para quienes deseen acudir al sacramento de la reconciliación en los confesionarios, participar en la Hora Santa o realizar momentos de oración personal.

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Los tradicionales puestos ya se instalaron el el primer cuadro de la ciudad. OMAR SAUCEDO

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El cierre de los actos litúrgicos centrales se llevará a cabo el viernes 7 de agosto. A las 12:00 horas se celebrará la misa de acción de gracias para colaboradores y benefactores, mientras que a las 19:00 horas tendrá lugar la misa solemne y el traslado de la imagen de regreso a su capilla habitual.

Por su parte, la vertiente cultural y artística desarrollada en coordinación con el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo (IMCS) continuará durante las próximas semanas como parte de la sexta edición del Santo Cristo Fest 2026.

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Los juegos ya están listos para recibir a las familias. OMAR SAUCEDO

Entre los eventos agendados para lo que resta del mes destacan los recorridos místicos nocturnos por el interior de la Catedral los días 18, 19, 20, 27 y 28 de agosto (con cupo limitado y previo registro). Asimismo, el 26 de agosto a las 20:00 horas se presentará el Rosario Operístico “Salve María Madre del Santo Cristo”, a cargo de la Ópera de Coahuila, para finalizar el festival el 3 de septiembre a las 20:00 horas con el espectáculo “Santo Cristo en México, Fiesta Mexicana” en el atrio de catedral.

Las autoridades eclesiásticas extendieron la invitación a la comunidad a vivir estas jornadas con devoción, orden y espíritu comunitario.

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Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

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