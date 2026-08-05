Vigilan instalaciones de puestos de comida durante fiesta del Santo Cristo en Saltillo

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Saltillo
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    Vigilan instalaciones de puestos de comida durante fiesta del Santo Cristo en Saltillo
    Personal de Protección Civil y Bomberos supervisa las instalaciones de gas en los puestos colocados por la fiesta del Santo Cristo. CORTESÍA

Protección Civil revisa cilindros, reguladores y conexiones para reducir riesgos entre comerciantes, familias y visitantes del Centro Histórico

Con recorridos permanentes por el Centro Histórico, la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Saltillo supervisa los puestos de comida y establecimientos instalados con motivo de la tradicional fiesta del Santo Cristo, con el propósito de prevenir incidentes y proteger a comerciantes, familias y visitantes.

El operativo fue instruido por el alcalde Javier Díaz González y contempla la revisión de las instalaciones de gas utilizadas en los puestos, así como el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas para la celebración, que concentra a miles de personas en distintos puntos de la zona centro.

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Entre los principales aspectos que verifican los elementos municipales se encuentra que los comerciantes utilicen cilindros de gas con capacidad máxima de 10 kilogramos, además de reguladores en buenas condiciones y conexiones seguras.

REFUERZAN MEDIDAS PREVENTIVAS

Durante las inspecciones, el personal de Protección Civil también brinda orientación a los comerciantes sobre el manejo adecuado de los equipos utilizados para la preparación de alimentos y las medidas que deben adoptar para proteger tanto a trabajadores como a clientes.

$!Las autoridades municipales mantienen recorridos preventivos en el Centro Histórico durante la celebración.
Las autoridades municipales mantienen recorridos preventivos en el Centro Histórico durante la celebración. CORTESÍA

Las recomendaciones incluyen el uso correcto de extintores y cilindros de gas, así como la revisión constante de las conexiones y equipos empleados durante la jornada laboral.

La Dirección de Protección Civil y Bomberos informó que las supervisiones se mantendrán durante el desarrollo de la festividad, con el objetivo de detectar oportunamente cualquier condición que pudiera representar un riesgo.

$!También son inspeccionados los juegos mecánicos.
También son inspeccionados los juegos mecánicos. CORTESÍA

El Gobierno Municipal exhortó a los comerciantes y participantes a atender las indicaciones del personal de emergencia y reportar de inmediato cualquier situación que pudiera poner en peligro a las personas que acuden a la celebración.

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