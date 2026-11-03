Conservación de tumbas en Saltillo corresponde a propietarios y deudos, aclara INAH

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Conservación de tumbas en Saltillo corresponde a propietarios y deudos, aclara INAH
    La caída de árboles y la falta de mantenimiento han provocado fracturas en las lápidas y estructuras funerarias del camposanto. OMAR SAUCEDO
Sergio Soto
por Sergio Soto

COMPARTIR

TEMAS


Día De Muertos
Panteones

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


INAH

El Instituto aclaró que su función es normativa y de orientación tras documentarse el deterioro en el Panteón de Santiago; el Municipio señaló que el cementerio pertenece al Estado

La conservación de las sepulturas del Panteón de Santiago corresponde a sus propietarios o a los familiares de las personas fallecidas, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), luego de que VANGUARDIA documentara el deterioro de diversas tumbas antiguas en el cementerio.

Al ser consultado sobre las responsabilidades de mantenimiento de estos espacios, personal del Instituto explicó que las sepulturas particulares deben ser atendidas por sus dueños, al igual que ocurre con cualquier otro inmueble.

Peatones tendrán prioridad en nuevo reglamento de tránsito de Saltillo; lleva dos meses en revisión operativa

“En el tema del panteón son los deudos o los propietarios los que tienen la responsabilidad de conservarlo. Es un inmueble, sucede lo mismo que con una casa”, señalaron.

La dependencia federal precisó que su participación consiste en establecer los criterios y proporcionar orientación para la conservación de los inmuebles bajo su competencia, pero no en financiar los trabajos de mantenimiento de propiedades privadas.

$!El abandono y el crecimiento de maleza cubren algunas de las sepulturas antiguas del Panteón de Santiago.
El abandono y el crecimiento de maleza cubren algunas de las sepulturas antiguas del Panteón de Santiago. OMAR SAUCEDO

“El Instituto es normativo, te da las reglas de operación y la orientación para atender ese tipo de inmuebles, pero nunca otorgará recursos para un inmueble privado”, explicó.

Lo anterior se dio a conocer después de que un recorrido realizado por VANGUARDIA el 2 de noviembre identificara sepulturas antiguas con estructuras fracturadas, aberturas y señales de abandono, además de acumulaciones de basura en distintos sectores del Panteón de Santiago.

$!La acumulación de basura y desechos en distintos puntos del cementerio es parte del deterioro documentado por VANGUARDIA.
La acumulación de basura y desechos en distintos puntos del cementerio es parte del deterioro documentado por VANGUARDIA. OMAR SAUCEDO

Entre los espacios observados se encuentran la Rotonda de los Coahuilenses Ilustres y la Rotonda de los Hombres Revolucionarios, donde algunas estructuras funerarias presentan daños que plantean interrogantes sobre su conservación a largo plazo.

Finalmente, al solicitar información sobre las labores de limpieza y mantenimiento del cementerio, personal del Municipio de Saltillo indicó que el Panteón de Santiago corresponde al Gobierno del Estado.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Día De Muertos
Panteones

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


INAH

Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Rehén de Trump

Rehén de Trump
true

Falla Infonavit. Opera como “banco” y abandona su objeto primordial
true

POLITICÓN: Ania Sánchez, principal obstáculo para resolver el conflicto del Tec Saltillo
La CFE mantiene en alerta a más de 3 mil trabajadores para atender posibles daños en la infraestructura eléctrica por el frente frío 4.

Alista CFE operativo ante frente frío 4; prevén vientos de 50 km/h y temperaturas de cero grados en Coahuila
Una madre de familia denunció en redes sociales la presunta presencia de agujas en dulces recolectados durante Halloween.

Alertan por presuntas agujas en dulces entregados durante Halloween en Saltillo
Renato Paiva deberá recurrir a sus futbolistas juveniles en las últimas dos jornadas para alcanzar los mil 170 minutos exigidos.

Santos Laguna sigue sin cumplir la regla de menores en el Apertura 2026
El presidente declaró el lunes que no tenía prisa por reanudar los ataques militares contra Irán, pero advirtió que Estados Unidos le dará a Irán “un buen escarmiento” pronto si la última ronda de conversaciones de paz no da frutos.

Trump califica el conflicto con Irán de ‘guerra blanda’ e insiste en que EU tiene la sartén por el mango de cara a las elecciones
Trump calificó la ayuda de aproximadamente 4 mil millones de dólares como “el mejor argumento que tienen estos lunáticos de la izquierda”.

Trump afirma que EU pondrá fin a los 4 mil millones de dólares en ayuda anual a Israel