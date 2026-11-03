Conservación de tumbas en Saltillo corresponde a propietarios y deudos, aclara INAH

La conservación de las sepulturas del Panteón de Santiago corresponde a sus propietarios o a los familiares de las personas fallecidas, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), luego de que VANGUARDIA documentara el deterioro de diversas tumbas antiguas en el cementerio. Al ser consultado sobre las responsabilidades de mantenimiento de estos espacios, personal del Instituto explicó que las sepulturas particulares deben ser atendidas por sus dueños, al igual que ocurre con cualquier otro inmueble.

“En el tema del panteón son los deudos o los propietarios los que tienen la responsabilidad de conservarlo. Es un inmueble, sucede lo mismo que con una casa”, señalaron. La dependencia federal precisó que su participación consiste en establecer los criterios y proporcionar orientación para la conservación de los inmuebles bajo su competencia, pero no en financiar los trabajos de mantenimiento de propiedades privadas.

“El Instituto es normativo, te da las reglas de operación y la orientación para atender ese tipo de inmuebles, pero nunca otorgará recursos para un inmueble privado”, explicó. Lo anterior se dio a conocer después de que un recorrido realizado por VANGUARDIA el 2 de noviembre identificara sepulturas antiguas con estructuras fracturadas, aberturas y señales de abandono, además de acumulaciones de basura en distintos sectores del Panteón de Santiago.

Entre los espacios observados se encuentran la Rotonda de los Coahuilenses Ilustres y la Rotonda de los Hombres Revolucionarios, donde algunas estructuras funerarias presentan daños que plantean interrogantes sobre su conservación a largo plazo. Finalmente, al solicitar información sobre las labores de limpieza y mantenimiento del cementerio, personal del Municipio de Saltillo indicó que el Panteón de Santiago corresponde al Gobierno del Estado.