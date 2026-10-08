Construirán en Saltillo villa para perritos rescatados; Dignidad Animal hará realidad el proyecto

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    Construirán en Saltillo villa para perritos rescatados; Dignidad Animal hará realidad el proyecto
    Los impulsores de la iniciativa prevén comenzar próximamente la construcción y convocarán a la comunidad a participar con donativos, materiales y voluntariado. CORTESÍA

Empresario dona terreno para resguardo y atención de las mascotas

La Villa de Perritos Dignidad Animal en Saltillo se encuentra en la etapa previa al inicio de su construcción, luego de que un empresario confirmó la asignación de un amplio espacio para hacer realidad este proyecto de resguardo y atención para perros que requieren una segunda oportunidad.

De acuerdo con la información difundida por los impulsores de la iniciativa, el lugar estará destinado a recibir, alimentar y brindar cuidados a los animales mientras esperan encontrar una familia.

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El proyecto contempla también que las familias interesadas puedan acudir para conocer, convivir y establecer contacto con los perros que se encuentren disponibles para adopción.

La asignación del espacio fue recibida como un paso para concretar una iniciativa que, señalaron sus promotores, se había planteado desde hace tiempo y que ahora podrá avanzar hacia la construcción de las instalaciones.

CONVOCAN A SUMARSE A LA CONSTRUCCIÓN

Los trabajos de construcción comenzarán próximamente y para ello se prevé la participación de personas interesadas en apoyar mediante donativos, materiales y voluntariado.

Los responsables de la iniciativa señalaron que en los próximos días compartirán información sobre las distintas formas en que la comunidad podrá incorporarse al proyecto y contribuir a su desarrollo.

La Villa de Perritos Dignidad Animal busca convertirse en un espacio temporal para animales que esperan una familia, bajo la premisa de ofrecerles condiciones adecuadas durante el proceso de recuperación y adopción.

La iniciativa también agradeció al empresario que facilitó el espacio y que, de acuerdo con los organizadores, permitió avanzar en la construcción de este proyecto.

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