Consume incendio vehículo en la colonia El Toreo; vecinos intentan apagarlo con cubetas

Un automóvil quedó reducido a cenizas luego de incendiarse mientras circulaba por la calle Conchita Cintrón, en la colonia El Toreo, en Saltillo, donde los vecinos intentaron sofocar las llamas con cubetas de agua ante la falta de suministro en el sector. El propietario del vehículo, identificado como Mario, relató que circulaba por la vialidad cuando comenzó a observar humo, por lo que decidió orillarse para revisar lo que ocurría.

En cuestión de minutos, el fuego se extendió por la unidad y comenzó a consumirla, sin que el conductor pudiera hacer algo para evitar los daños.

Ante la emergencia, habitantes de la colonia salieron con cubetas para intentar controlar el incendio. Sin embargo, debido a que no cuentan con servicio de agua potable, tuvieron que utilizar el líquido que tenían almacenado en sus tinacos. La falta de agua y el avance de las llamas impidieron que los vecinos lograran controlar el siniestro, por lo que el automóvil terminó con daños totales.

Elementos del cuerpo de Bomberos acudieron al sitio para atender el reporte y realizar las maniobras correspondientes para sofocar el fuego. Hasta el momento, no se han informado las causas que originaron el incendio ni se reportaron personas lesionadas.