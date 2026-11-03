Consume vela habitación tras incendiarse altar, en Saltillo

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    Consume vela habitación tras incendiarse altar, en Saltillo
    Todo quedó consumido Ulises Martínez
    Consume vela habitación tras incendiarse altar, en Saltillo
    El fuego consumió muchas cosas en la habitación Ulises Martínez
    Consume vela habitación tras incendiarse altar, en Saltillo
    Bomberos atendieron el reporte en pocos minutos Ulises Martínez
    Consume vela habitación tras incendiarse altar, en Saltillo
    Se descartaron riesgos Ulises Martínez

Los propietarios salieron de compras y, al regresar, encontraron el fuego extendido en una de las habitaciones de su vivienda; Bomberos acudieron para controlar el siniestro

Una vela encendida en un altar habría sido el origen de un incendio que consumió parte de una habitación ubicada en el segundo piso de una vivienda de la colonia Los Maestros, en Saltillo.

El siniestro se registró en un domicilio localizado sobre la calle Severiano Calderón, hasta donde acudieron elementos del cuerpo de Bomberos luego de recibir el reporte de fuego en el inmueble.

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De acuerdo con los primeros datos, las llamas habrían comenzado en los alrededores de un altar donde se encontraba una vela encendida, la cual presuntamente alcanzó algunos objetos cercanos y provocó que el fuego se extendiera.

Al momento en que inició el incendio, los propietarios no se encontraban en la vivienda, debido a que habían salido a realizar algunas compras.

Fue al regresar cuando se percataron de lo ocurrido y solicitaron apoyo a los cuerpos de emergencia para controlar la situación y evitar que las llamas se propagaran a otras áreas de la casa.

Los bomberos realizaron las maniobras correspondientes para sofocar el fuego y revisar la habitación afectada. El origen del incendio quedó sujeto a la valoración de las autoridades, aunque inicialmente se señaló a la vela como posible causa.

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