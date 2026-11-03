Saltillo: camioneta Lincoln no respeta su distancia de seguridad e impacta a otro auto

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    Saltillo: camioneta Lincoln no respeta su distancia de seguridad e impacta a otro auto
    La camioneta Lincoln impactó por alcance a otro vehículo al incorporarse al bulevar Nazario Ortiz Garza. ULISES MARTÍNEZ

El choque por alcance ocurrió en la incorporación de avenida Las Torres al bulevar Nazario Ortiz Garza; no hubo lesionados de gravedad

Una conductora de una camioneta Lincoln ocasionó un accidente vial al no incorporarse con precaución de avenida Las Torres hacia el bulevar Nazario Ortiz Garza, al norte de Saltillo.

El percance ocurrió cuando la mujer salió de avenida Las Torres sin tomar las precauciones necesarias y terminó impactando por alcance a otro vehículo que circulaba por Nazario Ortiz Garza.

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Tras el golpe, el conductor del automóvil afectado continuó su trayectoria hasta encontrar un espacio en una lateral, donde pudo detenerse para evitar quedar expuesto a otro accidente.

El reporte movilizó a elementos del cuerpo de Bomberos, quienes acudieron al lugar para atender la situación y valorar las condiciones de los conductores involucrados.

$!Ambas unidades presentaron daños materiales y sus conductores solicitaron la intervención de las aseguradoras.
Ambas unidades presentaron daños materiales y sus conductores solicitaron la intervención de las aseguradoras. ULISES MARTÍNEZ

Aunque se registraron daños materiales en ambas unidades, no se reportaron personas con lesiones de gravedad. También acudieron elementos de la Policía Municipal para tomar conocimiento de lo sucedido.

Al no haber personas lesionadas de consideración, ambos conductores solicitaron la intervención de sus respectivas aseguradoras para intentar llegar a un acuerdo por los daños. Además, recibieron pases médicos para descartar posibles lesiones internas o de mayor consideración.

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