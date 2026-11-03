Saltillo: camioneta Lincoln no respeta su distancia de seguridad e impacta a otro auto

Una conductora de una camioneta Lincoln ocasionó un accidente vial al no incorporarse con precaución de avenida Las Torres hacia el bulevar Nazario Ortiz Garza, al norte de Saltillo. El percance ocurrió cuando la mujer salió de avenida Las Torres sin tomar las precauciones necesarias y terminó impactando por alcance a otro vehículo que circulaba por Nazario Ortiz Garza.

Tras el golpe, el conductor del automóvil afectado continuó su trayectoria hasta encontrar un espacio en una lateral, donde pudo detenerse para evitar quedar expuesto a otro accidente. El reporte movilizó a elementos del cuerpo de Bomberos, quienes acudieron al lugar para atender la situación y valorar las condiciones de los conductores involucrados.