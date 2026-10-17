Continúa reforzamiento de limpieza urbana en Saltillo para prevenir riesgos durante las lluvias

Por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, cuadrillas municipales realizaron trabajos de limpieza profunda y retiro de maleza en el arroyo que cruza la colonia Gustavo Espinoza Mireles, a la altura de las calles Manuel de la Peña y La Victoria.

Para reducir riesgos durante la temporada de lluvias y mejorar las condiciones de las vialidades, el Gobierno Municipal de Saltillo intensificó las labores de limpieza, deshierbe y mantenimiento en distintos puntos de la ciudad, además de avanzar en la recuperación de áreas verdes mediante el programa Bosques Urbanos Lineales.

Las labores tienen como finalidad retirar basura y vegetación acumulada que pudiera obstaculizar el cauce y representar un riesgo para las familias de la zona ante las lluvias.

El alcalde destacó que estas acciones forman parte de una estrategia para mejorar el entorno urbano y contribuir a la calidad de vida de la población, con el respaldo del Gobierno estatal.

“Con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez, trabajamos en la limpieza de arroyos y vialidades, así como en la reforestación urbana, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de nuestras familias”, señaló Javier Díaz González.

De manera simultánea, personal municipal llevó a cabo trabajos de limpieza y desazolve en la lateral del bulevar Fundadores, en el tramo ubicado entre el bulevar Mirasierra y la calle Mezquite, al oriente de Saltillo. Estas labores buscan mejorar las condiciones de circulación y contribuir a la seguridad de los automovilistas.

En materia ambiental, el Municipio también desarrolla acciones para incrementar la vegetación en las principales vialidades de la capital coahuilense mediante el programa Bosques Urbanos Lineales.