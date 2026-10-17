Continúa reforzamiento de limpieza urbana en Saltillo para prevenir riesgos durante las lluvias
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El Municipio realiza limpieza y deshierbe en arroyos y vialidades para prevenir riesgos por lluvias, mientras avanza la reforestación con bugambilias en camellones
Para reducir riesgos durante la temporada de lluvias y mejorar las condiciones de las vialidades, el Gobierno Municipal de Saltillo intensificó las labores de limpieza, deshierbe y mantenimiento en distintos puntos de la ciudad, además de avanzar en la recuperación de áreas verdes mediante el programa Bosques Urbanos Lineales.
Por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, cuadrillas municipales realizaron trabajos de limpieza profunda y retiro de maleza en el arroyo que cruza la colonia Gustavo Espinoza Mireles, a la altura de las calles Manuel de la Peña y La Victoria.
Las labores tienen como finalidad retirar basura y vegetación acumulada que pudiera obstaculizar el cauce y representar un riesgo para las familias de la zona ante las lluvias.
El alcalde destacó que estas acciones forman parte de una estrategia para mejorar el entorno urbano y contribuir a la calidad de vida de la población, con el respaldo del Gobierno estatal.
“Con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez, trabajamos en la limpieza de arroyos y vialidades, así como en la reforestación urbana, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de nuestras familias”, señaló Javier Díaz González.
De manera simultánea, personal municipal llevó a cabo trabajos de limpieza y desazolve en la lateral del bulevar Fundadores, en el tramo ubicado entre el bulevar Mirasierra y la calle Mezquite, al oriente de Saltillo. Estas labores buscan mejorar las condiciones de circulación y contribuir a la seguridad de los automovilistas.
En materia ambiental, el Municipio también desarrolla acciones para incrementar la vegetación en las principales vialidades de la capital coahuilense mediante el programa Bosques Urbanos Lineales.
Como parte de esta iniciativa, se plantaron ejemplares de bugambilia en el camellón central de la calle Francisco Javier Fuentes Padilla, también al oriente de la ciudad, con el propósito de mejorar la imagen urbana y fortalecer las áreas verdes.
Con estas intervenciones, la administración municipal mantiene acciones de mantenimiento preventivo, movilidad y reforestación en diferentes sectores de Saltillo.