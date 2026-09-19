Continúan trabajos de limpieza en plazas y arroyos de Saltillo

Cuadrillas municipales realizaron trabajos de limpieza y deshierbe en plazas públicas, áreas verdes y arroyos de distintos sectores de Saltillo, como parte de las labores de mantenimiento de espacios públicos. En el sur de la ciudad, personal del programa “Aquí Andamos” atendió las plazas ubicadas en el fraccionamiento Lomas del Refugio, entre las calles Manaus y Curitiba, así como el espacio localizado entre las vialidades Chile y Santiago.

En estos puntos se retiraron maleza, basura y otros desechos acumulados, de acuerdo con información del Gobierno Municipal.

De manera simultánea, brigadas municipales realizaron trabajos de limpieza y deshierbe en arroyos y afluentes de diferentes colonias. Uno de los puntos atendidos se localiza entre las calles Doctores, Mirador y avenida del Rosal, en la colonia Mirador, al poniente de Saltillo, donde se retiraron residuos, maleza y basura del cauce.

El alcalde Javier Díaz González señaló que las labores forman parte de las acciones de mantenimiento que se realizan en distintos sectores de la ciudad, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas. El Gobierno Municipal recordó que los reportes relacionados con servicios públicos pueden realizarse a través del Chat Bot “Saltillo Fácil”, en el número 844-160-08-08.