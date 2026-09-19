Continúan trabajos de limpieza en plazas y arroyos de Saltillo

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    Continúan trabajos de limpieza en plazas y arroyos de Saltillo
    En las plazas se retiraron maleza, basura y otros desechos acumulados. CORTESÍA

Programa ‘Aquí Andamos’ atiende plazas públicas del fraccionamiento Lomas del Refugio, al sur de la ciudad

Cuadrillas municipales realizaron trabajos de limpieza y deshierbe en plazas públicas, áreas verdes y arroyos de distintos sectores de Saltillo, como parte de las labores de mantenimiento de espacios públicos.

En el sur de la ciudad, personal del programa “Aquí Andamos” atendió las plazas ubicadas en el fraccionamiento Lomas del Refugio, entre las calles Manaus y Curitiba, así como el espacio localizado entre las vialidades Chile y Santiago.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/limpia-saltillo-arroyo-nueva-imagen-y-puente-peatonal-de-san-jose-FM23495365

En estos puntos se retiraron maleza, basura y otros desechos acumulados, de acuerdo con información del Gobierno Municipal.

$!Las labores buscan mantener en condiciones adecuadas los espacios públicos de la ciudad.
Las labores buscan mantener en condiciones adecuadas los espacios públicos de la ciudad. CORTESÍA

De manera simultánea, brigadas municipales realizaron trabajos de limpieza y deshierbe en arroyos y afluentes de diferentes colonias.

Uno de los puntos atendidos se localiza entre las calles Doctores, Mirador y avenida del Rosal, en la colonia Mirador, al poniente de Saltillo, donde se retiraron residuos, maleza y basura del cauce.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/atienden-arroyo-y-puente-peatonal-en-fraccionamiento-las-teresitas-en-saltillo-FM23588591

El alcalde Javier Díaz González señaló que las labores forman parte de las acciones de mantenimiento que se realizan en distintos sectores de la ciudad, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

El Gobierno Municipal recordó que los reportes relacionados con servicios públicos pueden realizarse a través del Chat Bot “Saltillo Fácil”, en el número 844-160-08-08.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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