Convocan a marcha este lunes para exigir justicia por Yosgarth

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Saltillo
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    Convocan a marcha este lunes para exigir justicia por Yosgarth
    La comunidad de Ramos Arizpe y Saltillo llama a marchar este lunes 5 de octubre para exigir justicia por Yosgarth, el joven que tenía 17 años y perdió la vida en choque frontal cuando viajaba en motocicleta. MARTÍN ROJAS

El adolescente de 17 años murió en un choque sobre la carretera antigua a Monclova, a la altura de Congregación San Miguel

RAMOS ARIZPE, COAH.— Una marcha convocada para este lunes 5 de octubre pondrá al centro la exigencia de justicia por Yosgarth, el adolescente de 17 años que murió el pasado 27 de septiembre en un choque sobre la carretera antigua a Monclova, a la altura de Congregación San Miguel, en el municipio de Ramos Arizpe.

La convocatoria ocurre después de que se difundiera que Ángel de Jesús, señalado como probable responsable del accidente, continuará su proceso bajo una medida domiciliaria, sin brazalete electrónico.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/ebrio-conductor-le-quita-la-vida-a-motociclista-de-17-anos-en-la-carretera-a-monclova-BD23753310

El caso se conoció cuando se informó que el joven viajaba en motocicleta rumbo a su domicilio y fue impactado de frente por un Chevrolet Malibú blanco. El automóvil era conducido por Ángel de Jesús, de 23 años, quien presuntamente invadió el carril contrario.

Los primeros reportes señalaron un posible estado de ebriedad del automovilista. Esa circunstancia forma parte de los señalamientos iniciales y debe ser acreditada mediante los dictámenes correspondientes.

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Una marcha convocada para este lunes 5 de octubre pondrá al centro la exigencia de justicia por Yosgarth. CORTESÍA

Paramédicos acudieron al lugar, pero el adolescente ya no presentaba signos vitales. Elementos policiales resguardaron la zona y personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias para esclarecer la mecánica del choque y determinar responsabilidades.

Posteriormente, el asunto fue llevado al Centro de Justicia Penal. De acuerdo con la información publicada sobre la audiencia del miércoles 30 de septiembre, la jueza Lucía Margarita de las Fuentes Siller impuso al imputado una medida domiciliaria y no consideró necesario colocarle un dispositivo electrónico de vigilancia.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-cierra-2025-con-195-mil-procedimientos-pendientes-inegi-NI23909488

La cobertura de esa diligencia señala que se tomó en cuenta la necesidad del conductor de trabajar para sostener a su hijo y obtener recursos para la reparación del daño a los familiares de la víctima.

La medida reportada no significa que el imputado haya sido absuelto. El procedimiento continúa mientras se determina su responsabilidad legal por la muerte del adolescente.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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