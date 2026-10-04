Convocan a marcha este lunes para exigir justicia por Yosgarth

RAMOS ARIZPE, COAH.— Una marcha convocada para este lunes 5 de octubre pondrá al centro la exigencia de justicia por Yosgarth, el adolescente de 17 años que murió el pasado 27 de septiembre en un choque sobre la carretera antigua a Monclova, a la altura de Congregación San Miguel, en el municipio de Ramos Arizpe. La convocatoria ocurre después de que se difundiera que Ángel de Jesús, señalado como probable responsable del accidente, continuará su proceso bajo una medida domiciliaria, sin brazalete electrónico.

El caso se conoció cuando se informó que el joven viajaba en motocicleta rumbo a su domicilio y fue impactado de frente por un Chevrolet Malibú blanco. El automóvil era conducido por Ángel de Jesús, de 23 años, quien presuntamente invadió el carril contrario. Los primeros reportes señalaron un posible estado de ebriedad del automovilista. Esa circunstancia forma parte de los señalamientos iniciales y debe ser acreditada mediante los dictámenes correspondientes.

Paramédicos acudieron al lugar, pero el adolescente ya no presentaba signos vitales. Elementos policiales resguardaron la zona y personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias para esclarecer la mecánica del choque y determinar responsabilidades. Posteriormente, el asunto fue llevado al Centro de Justicia Penal. De acuerdo con la información publicada sobre la audiencia del miércoles 30 de septiembre, la jueza Lucía Margarita de las Fuentes Siller impuso al imputado una medida domiciliaria y no consideró necesario colocarle un dispositivo electrónico de vigilancia.

La cobertura de esa diligencia señala que se tomó en cuenta la necesidad del conductor de trabajar para sostener a su hijo y obtener recursos para la reparación del daño a los familiares de la víctima. La medida reportada no significa que el imputado haya sido absuelto. El procedimiento continúa mientras se determina su responsabilidad legal por la muerte del adolescente.