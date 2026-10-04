Coahuila cierra 2025 con 195 mil procedimientos pendientes: INEGI

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    Coahuila cierra 2025 con 195 mil procedimientos pendientes: INEGI
    Coahuila reportó 195 mil 910 procedimientos pendientes de concluir al cierre de 2025. La Fiscalía estatal abrió 66 mil 909 carpetas de investigación durante el año. ESPECIAL

De las investigaciones iniciadas durante 2025, un total de 40 mil 425 quedaron clasificadas sin persona imputada y 26 mil 484 con ella

La Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) cerró 2025 con 195 mil 910 procedimientos pendientes de concluir, una cifra que colocó a Coahuila en el quinto lugar nacional por el volumen reportado, de acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y Estatal 2026 del INEGI publicado este mes.

El registro comprende procedimientos en las etapas de investigación inicial y complementaria, derivados de carpetas abiertas durante ese año o en ejercicios anteriores.

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El reporte oficial establece que la Fiscalía estatal abrió 66 mil 909 carpetas de investigación durante el periodo. También registró 32 mil 959 determinaciones o conclusiones en investigación inicial y 5 mil 489 en investigación complementaria.

El INEGI distingue las unidades utilizadas para cada indicador. Mientras las aperturas contabilizan carpetas, las cifras de conclusión y pendientes de las fiscalías estatales corresponden a determinaciones o procedimientos registrados dentro de esos expedientes.

En la comparación nacional, Guanajuato reportó 416 mil 617 procedimientos pendientes; Ciudad de México, 347 mil 530; Jalisco, 347 mil 525, y Baja California, 197 mil 140. Coahuila quedó después de esas entidades y por encima del Estado de México, que registró 190 mil 411.

Otro indicador muestra que 40 mil 425 carpetas abiertas en Coahuila fueron clasificadas sin persona imputada, equivalentes a 60.4% del total. Las restantes 26 mil 484 se registraron con persona imputada.

Los datos corresponden a la Fiscalía estatal. La Fiscalía General de la República aparece por separado con su registro nacional, por lo que sus cifras no deben sumarse automáticamente al renglón de Coahuila.

El informe fue publicado el 1 de octubre de 2026 y presenta información de 2025 sobre la gestión y el desempeño de las instituciones de procuración de justicia.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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