Ebrio conductor le quita la vida a motociclista de 17 años, en la carretera a Monclova

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Saltillo
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    Ebrio conductor le quita la vida a motociclista de 17 años, en la carretera a Monclova
    El accidente ocurrió sobre la carretera antigua a Monclova, a la altura de Congregación San Miguel. MARTÍN ROJAS

El joven murió tras ser impactado de frente por un automóvil que invadió carril

Una tragedia cobró la vida de un motociclista de apenas 17 años durante la madrugada, luego de que un automovilista presuntamente alcoholizado invadiera el carril contrario y lo impactara de frente sobre la carretera antigua a Monclova, a la altura de Congregación San Miguel.

La víctima fue identificada como Yosgart Vicente, de 17 años, quien viajaba en su motocicleta con dirección a su domicilio, cuando fue embestido por un Chevrolet Malibú blanco, conducido por Ángel de Jesús, de 23 años.

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$!Elementos de la Fiscalía General del Estado realizaron los peritajes para establecer cómo ocurrió el choque.
Elementos de la Fiscalía General del Estado realizaron los peritajes para establecer cómo ocurrió el choque. MARTÍN ROJAS

De acuerdo con los primeros peritajes, el automóvil circulaba de poniente a oriente cuando presuntamente invadió el carril contrario, provocando el choque frontal. El joven salió proyectado varios metros y terminó sobre la carpeta asfáltica.

Paramédicos de Protección Civil y bomberos de Ramos Arizpe acudieron al lugar tras el reporte al Sistema de Emergencias 911, pero únicamente confirmaron que Yosgart ya no presentaba signos vitales.

$!El automóvil involucrado terminó con severos daños tras el impacto contra la motocicleta.
El automóvil involucrado terminó con severos daños tras el impacto contra la motocicleta. MARTÍN ROJAS

Elementos de la Policía Municipal acordonaron el área, mientras agentes de Investigación Criminal y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes para establecer la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades.

Finalmente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se practicaría la necropsia de ley. Mientras tanto, el conductor del Chevrolet Malibú quedó a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

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