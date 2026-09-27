Ebrio conductor le quita la vida a motociclista de 17 años, en la carretera a Monclova

Una tragedia cobró la vida de un motociclista de apenas 17 años durante la madrugada, luego de que un automovilista presuntamente alcoholizado invadiera el carril contrario y lo impactara de frente sobre la carretera antigua a Monclova, a la altura de Congregación San Miguel. La víctima fue identificada como Yosgart Vicente, de 17 años, quien viajaba en su motocicleta con dirección a su domicilio, cuando fue embestido por un Chevrolet Malibú blanco, conducido por Ángel de Jesús, de 23 años.

De acuerdo con los primeros peritajes, el automóvil circulaba de poniente a oriente cuando presuntamente invadió el carril contrario, provocando el choque frontal. El joven salió proyectado varios metros y terminó sobre la carpeta asfáltica. Paramédicos de Protección Civil y bomberos de Ramos Arizpe acudieron al lugar tras el reporte al Sistema de Emergencias 911, pero únicamente confirmaron que Yosgart ya no presentaba signos vitales.