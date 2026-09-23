$!Convocan activistas a protestar por caso ‘Rocky’ este jueves en Saltillo

A más de dos meses de la muerte de “Rocky”, caso de maltrato animal que tuvo repercusión nacional, colectivos y defensores de los animales de Saltillo, Coahuila, convocan a través de redes sociales a una nueva manifestación para exigir justicia por el perro que murió luego de ser arrastrado por una camioneta de sus propietarios, en el fraccionamiento Villas de San Miguel. La concentración a la que convocan grupos defensores de los animales se contempla realizar este jueves 24 de septiembre a las 12:00 horas frente al Centro de Justicia Penal de Saltillo, de acuerdo con la convocatoria difundida por activistas, quienes buscan acompañar públicamente el desarrollo del proceso contra Liliana “N”, señalada por el caso.

El llamado sucede mientras el procedimiento penal continúa. Liliana “N” fue detenida en julio y posteriormente vinculada a proceso; un juez le impuso prisión preventiva como medida cautelar, es decir, que continúa privada de su libertad y permanece en prisión preventiva en el Centro Penitenciario Femenil de Saltillo. “Rocky”, un perro de raza Gran Pirineo y 14 años de edad, murió el 22 de julio, después de permanecer bajo atención veterinaria por las lesiones que sufrió durante el maltrato de su dueña. El caso comenzó a difundirse mediante videos captados por vecinos y generó movilizaciones de ciudadanos y organizaciones defensoras de animales en todo el país.

La exigencia de los colectivos se concentra ahora en que el proceso continúe hasta determinar las responsabilidades que correspondan y que se mantenga la medida cautelar impuesta a la imputada. Los manifestantes también han planteado que el caso se mantenga bajo observación pública. El expediente permanece abierto. El cuerpo de “Rocky” continúa bajo resguardo del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se practicó una necropsia para establecer las causas de la muerte y conservar elementos que pudieran ser requeridos durante la investigación.

Mientras tanto, continúa la disputa entre asociaciones protectoras de animales por la asignación y destino de los restos. La controversia ha impedido hasta ahora que sean entregados. La investigación complementaria cuenta con un plazo de tres meses, por lo que el caso continuará avanzando antes de llegar a una etapa intermedia en la que las partes deberán presentar los elementos que correspondan.