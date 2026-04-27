Convocan en Catedral a campaña solidaria de insumos médicos para población vulnerable

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Saltillo
/ 27 abril 2026
    Convocan en Catedral a campaña solidaria de insumos médicos para población vulnerable
    Cáritas de Catedral recibe donativos para apoyar a personas en situación vulnerable. CORTESÍA

Iniciativa recolectará fármacos y material de curación durante varias semanas en puntos establecidos del centro

La Pastoral Social de Catedral de Saltillo, a través de Cáritas de Catedral, lanzó una invitación abierta a la ciudadanía para participar en una colecta de medicamentos y materiales de curación, con el objetivo de apoyar a personas en situación de vulnerabilidad.

La recepción de donativos se realizará del 26 de abril al 16 de mayo en las instalaciones de Cáritas, ubicadas en la calle Juárez oriente 229, casi esquina con Bravo, en la zona centro.

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FECHAS Y HORARIOS DE RECEPCIÓN

Las aportaciones podrán entregarse de lunes a viernes en un horario de 09:00 a 15:30 horas, así como los sábados de 09:00 a 14:00 horas, facilitando la participación de la comunidad en distintos momentos de la semana.

Como parte del cierre de la jornada, el domingo 17 de mayo también se estarán recibiendo donativos en el atrio de Catedral, durante todas las celebraciones litúrgicas del día.

LLAMADO A LA SOLIDARIDAD

La iniciativa busca reunir insumos médicos básicos que permitan atender necesidades urgentes en sectores con acceso limitado a servicios de salud, por lo que se exhorta a la población a contribuir con productos en buen estado.

Con este esfuerzo, Cáritas reafirma su labor humanitaria y el compromiso de la comunidad con quienes más lo necesitan.

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