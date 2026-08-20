Convocan en Saltillo a pintar cruces rosas por víctimas de feminicidio

Familias de víctimas de feminicidio y desaparición comenzarán en Saltillo la elaboración de cruces rosas con las que buscan mantener viva la memoria de mujeres y niñas asesinadas y visibilizar su exigencia de justicia, como parte de las actividades previas al Encuentro Nacional de Víctimas que tendrá como sede Coahuila en noviembre. La Fundación Serymar, Reconstruyendo Vidas; Los Machos Nos Matan en México, y la Red de Sobrevivientes y Familiares de Víctimas de Violencia Feminicida y Desaparición en México convocaron a la ciudadanía a participar en la apertura del Taller de Cruces Rosas, programada para el lunes 24 de agosto a las 11:00 horas en la Fiscalía General de Coahuila, en el Centro Metropolitano de Saltillo.

De acuerdo con las familias organizadoras, cada cruz será elaborada como un símbolo para recordar a una víctima y representar “un nombre, una historia de una vida arrebatada y una exigencia de justicia”. “Cada cruz que pintamos lleva un mensaje claro y contundente: su historia importa y su lucha sigue viva en nuestras manos”, expresaron en la convocatoria. EL TALLER CONTINUARÁ HASTA NOVIEMBRE La actividad del lunes marcará el inicio de un trabajo que continuará durante los próximos meses. A partir de esa fecha, las familias instalarán el taller cada sábado desde las 16:00 horas en la Plaza de Armas de Saltillo. Las jornadas se mantendrán hasta noviembre, cuando Coahuila será sede del Encuentro Nacional de Víctimas, que se realizará en el contexto de las actividades relacionadas con el 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Las cruces elaboradas durante estos meses serán utilizadas para vestir la velada denominada “Enciende la luz de la esperanza para esta justicia pendiente”, que se realizará en honor a víctimas de violencia y desaparición. Las familias hicieron un llamado a la población para sumarse directamente a la elaboración de las cruces o apoyar con los materiales necesarios. Entre los insumos solicitados se encuentran madera, pintura rosa y negra y brochas. También recibirán aportaciones económicas para adquirir material.

Según explicaron las organizadoras, buscan elaborar la mayor cantidad posible de cruces ante el número de víctimas a quienes pretenden recordar durante las actividades. “Pintar la memoria es negarnos al olvido; porque donde hubo vida e injusticia, siempre habrá motivo para luchar”, señalaron. DARÁN SEGUIMIENTO A ACUERDOS CON AUTORIDADES Las actividades servirán además como espacio de encuentro entre sobrevivientes y familiares de víctimas, quienes prevén abordar el seguimiento a los acuerdos alcanzados con la Fiscalía de las Mujeres durante una intervención anterior. También informaron que trabajan en los avances de un amparo indirecto que será firmado por víctimas durante el Encuentro Nacional previsto para noviembre. La convocatoria define al Taller de Cruces Rosas como un espacio de “encuentro, memoria y exigencia” y plantea la elaboración de cada pieza como una forma de resistencia frente al olvido. Para participar en la primera jornada podrán acudir el lunes 24 de agosto, a las 11:00 horas, a las instalaciones de la Fiscalía General de Coahuila en el Centro Metropolitano. Posteriormente, el taller se realizará cada sábado, a partir de las 16:00 horas, en la Plaza de Armas de Saltillo. Quienes deseen obtener mayor información, pueden comunicarse, a través de WhatsApp, al número 844 461 86 15.