Corazón Patitas invita a reciclar y adoptar este domingo en el Bosque Urbano

Saltillo
/ 28 noviembre 2025
    Corazón Patitas invita a reciclar y adoptar este domingo en el Bosque Urbano
    La asociación busca fortalecer la atención de perros y gatos en situaciones críticas mediante actividades abiertas al público FOTO: UNPLASH

La asociación realizará un evento especial con feria de adopciones, acopio de reciclaje y colecta de alimento para perros y gatos

Corazón Patitas convocó a la ciudadanía a participar este domingo 30 de noviembre en una jornada que reunirá adopciones, reciclaje y acopio de alimento para animales rescatados. El evento se llevará a cabo en el Bosque Urbano Etapa 1, de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

De acuerdo con la asociación, el objetivo es fortalecer la atención de perros y gatos en situación críticas mediante distintas dinámicas abiertas al público. Recordaron que, desde su creación, el colectivo “ha buscado recaudar recursos para la atención veterinaria, alimentación, esterilización y desparasitación de animales en situación vulnerable”.

TE PUEDE INTERESAR: Atienden en promedio 10 reportes semanales por maltrato animal, en Saltillo

Entre las actividades destacan la feria de adopciones, donde las familias podrán convivir con los animales que esperan un hogar. También habrá un bazar navideño, venta de botanas y un módulo para recibir alimento para perro y gato, una de las necesidades más urgentes en esta temporada.

Además, como parte de una campaña de reciclaje navideño, se recibirán libros, revistas, cuadernos, cartón, latas de aluminio y PET. Todo lo reunido será vendido para generar recursos que permitan cubrir gastos de atención veterinaria y alimentación. La asociación comentó que “reciclando ayudas al medio ambiente y también a los animalitos rescatados”.

Las personas que lleven sus materiales reciclables recibirán una plantita de obsequio, iniciativa que busca incentivar la participación y promover hábitos de consumo responsables, especialmente en un mes donde se incrementa la generación de residuos.

El colectivo reiteró que una parte esencial de los apoyos obtenidos se dirigirá a campañas de esterilización, consideradas fundamentales para disminuir el abandono de mascotas. En palabras de la asociación, “esterilizar a los animales no es un lujo, es una medida de salud y bienestar que también ayuda a reducir el abandono”.

Temas


Adopción
Animales

Localizaciones


Saltillo

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

