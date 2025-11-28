Corazón Patitas invita a reciclar y adoptar este domingo en el Bosque Urbano

Corazón Patitas convocó a la ciudadanía a participar este domingo 30 de noviembre en una jornada que reunirá adopciones, reciclaje y acopio de alimento para animales rescatados. El evento se llevará a cabo en el Bosque Urbano Etapa 1, de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

De acuerdo con la asociación, el objetivo es fortalecer la atención de perros y gatos en situación críticas mediante distintas dinámicas abiertas al público. Recordaron que, desde su creación, el colectivo “ha buscado recaudar recursos para la atención veterinaria, alimentación, esterilización y desparasitación de animales en situación vulnerable”.

Entre las actividades destacan la feria de adopciones, donde las familias podrán convivir con los animales que esperan un hogar. También habrá un bazar navideño, venta de botanas y un módulo para recibir alimento para perro y gato, una de las necesidades más urgentes en esta temporada.

Además, como parte de una campaña de reciclaje navideño, se recibirán libros, revistas, cuadernos, cartón, latas de aluminio y PET. Todo lo reunido será vendido para generar recursos que permitan cubrir gastos de atención veterinaria y alimentación. La asociación comentó que “reciclando ayudas al medio ambiente y también a los animalitos rescatados”.

Las personas que lleven sus materiales reciclables recibirán una plantita de obsequio, iniciativa que busca incentivar la participación y promover hábitos de consumo responsables, especialmente en un mes donde se incrementa la generación de residuos.

El colectivo reiteró que una parte esencial de los apoyos obtenidos se dirigirá a campañas de esterilización, consideradas fundamentales para disminuir el abandono de mascotas. En palabras de la asociación, “esterilizar a los animales no es un lujo, es una medida de salud y bienestar que también ayuda a reducir el abandono”.