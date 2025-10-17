Córdova Vianello en Saltillo: ‘El Plan C es la ruta hacia las elecciones chafas y la regresión autoritaria’

Saltillo
/ 17 octubre 2025
    Córdova Vianello en Saltillo: ‘El Plan C es la ruta hacia las elecciones chafas y la regresión autoritaria’
    En su conferencia afirmó que el país se encamina hacia el autoritarismo, pues los ataques a la democracia provienen ahora desde el propio poder político y no de golpes militares. FOTO: CORTESÍA

El exconsejero electoral señaló que México atraviesa una regresión democrática, contraria al proceso de construcción institucional que tomó varias décadas.

El exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, visitó Saltillo como invitado del Partido Acción Nacional (PAN) estatal. El expresidente del INE ofreció una conferencia sobre los riesgos que, en su opinión, representan las reformas impulsadas por el actual Gobierno Federal.

Previo a una conferencia que ofreció ante militantes del partido y publico abierto, Córdova Vianello ofreció una rueda de prensa en la que advirtió que México atraviesa un “proceso acelerado de erosión democrática” frente a la Reforma Electoral que está hoy en día en la puerta.

TE PUEDE INTERESAR: La reforma electoral que necesitamos

De acuerdo con el exconsejero, México hoy pasa por un proceso inverso a la construcción democrática que tomó décadas de trabajo social y político y dijo que precisamente terminó de trazar un camino hacia el autoritarismo.

El académico señaló que esta regresión ocurre bajo una “paradoja inquietante”, pues los riesgos a la democracia ya no provienen de golpes militares, sino que vienen de quienes han decidido jugar con las reglas del juego democrático para llegar al poder, señalando expresamente al partido Morena.

“Lo que no se vale es que durante 30 años hayamos construido una escalera cada vez más amplia, cada vez más firme, cada vez más robusta, cada vez más transitable para que quien tenga los votos pueda llegar al primer piso y lo que no se vale es haber recorrido ese camino y desde el primer piso ya desde arriba querer tirar esa democracia para que nadie más pueda transitar”, expresó en rueda de prensa.

Aunque aún no existe iniciativa formal, recordó que ya hay una comisión presidencial trabajando en ella y detalló que sus ejes principales se construyen desde lo que hoy se conoce como “Plan C”.

El primero, y más riesgoso, dice, es abaratar el costo de las elecciones que se traduce en tener “elecciones chafas, con el riesgo de perder la transparencia y certeza que garantiza el INE.

Además, mencionó que la propuesta de elegir a los consejeros del INE por voto popular significaría tomar control político de esa institución, así como la desaparición de la representación proporcional y de las senadurías de primera minoría.

“De haber prosperado el Plan C, los resultados de la elección de 2024 hubieran sido muy distintos, creando un escenario bien delicado”, alertó. Para Córdova, este intento de reescribir la historia e invisibilizar los avances democráticos es el sello de un régimen autoritario, y la defensa de la democracia debe seguir siendo tarea de la ciudadanía.

TE PUEDE INTERESAR: El turno de la reforma electoral: Morena seguirá distorsionando la democracia

Aunque aclaró que no se atrevería a decir que México ya es una dictadura, sí advirtió que México está “poco a poco avanzando en ese sentido”.

En este contexto, criticó también otras medidas del oficialismo, como la militarización de la seguridad pública, la ampliación de la prisión preventiva oficiosa y la eliminación de órganos autónomos.

Particularmente grave calificó la reforma a la Ley de Amparo, que calificó como un retroceso de 170 años. “El resultado es paradójico: un gobierno que dice buscar el beneficio del pueblo le esté negando a las y los ciudadanos (...) el principal mecanismo de defensa frente a los abusos del poder”, sostuvo.

Temas


Reforma Electoral
A20
plan c

Localizaciones


Saltillo

true

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Habitantes de Saltillo expresaron desconocer la supuesta mutación del virus y mostraron dudas sobre la seguridad de las nuevas vacunas que aplicará la Secretaría de Salud.

Saltillo: dudan saltillenses de volver a vacunarse contra el Covid-19 ante mutación
El fallo judicial frena temporalmente la entrega de carbón a las termoeléctricas de Nava, Coahuila.

Coahuila: Poder Judicial ordena suspender contrato millonario de carbón con CFE
La más reciente capacitación se realizó en el Rabbit Spk, ubicado al norte de la ciudad.

Saltillo impulsa programa ‘Fiesta Segura’; van 200 colaboradores capacitados

La señora Yolanda, de 68 años y residente del Callejón de Miraflores, ha sido víctima de señalamientos falsos en redes sociales que la vinculan con desapariciones de menores en la zona.

Saltillo: mujer de 68 años es acosada de manera anónima en redes sociales
Jorge Reyes, presidente de Coparmex Laguna, alertó que las recientes reformas laborales no diferencian entre pequeñas y grandes empresas.

Coparmex Laguna advierte que reformas laborales ponen en riesgo a 8 de cada 10 empresas
Se trabaja en un tramo que comprende 610 metros lineales de tuberías, que serán repuestas.

Avanza obra hidráulica en la colonia Occidental de Frontera

Los diputados por Coahuila tuvieron este enfrentamiento en una reunión a puerta cerrada con directivos de CFE.

Coahuila: ¡Hay tiro! Por contratos de carbón, se agarran a golpes diputados federales
García Harfuch: Buena racha

García Harfuch: Buena racha