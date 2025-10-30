Costará a Coahuila 241 millones de pesos la elección de 2026; aprueba IEC distribución

El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) aprobó la distribución del presupuesto que utilizarán para sus actividades, los partidos y candidatos que participen en la elección que renovará las 25 curules del Congreso del Estado el próximo 2026.

Durante una sesión ordinaria, el Consejo aprobó que para el total de las actividades que se desarrollen durante el 2025 y el 2026 en el marco de las elecciones, se distribuirán entre los partidos políticos y en su caso, los candidatos independientes que se propongan, un monto total de 241 millones 872 mil pesos de financiamiento público.

De acuerdo con los detalles del proyecto, el Instituto distribuirá un monto de 181 millones 42 mil pesos para actividades ordinarias; es decir, para el sostenimiento y manutención de las actividades que los partidos desarrollen, así como para el pago de su nómina y sus comités.

Por otro lado, el monto asignado para las actividades de campaña será por 54 millones 312 mil pesos, mientras que para actividades específicas -como son congresos de inclusión y actividad política de la mujer- destinarán cinco millones 431 mil pesos.

Por partido, el IEC distribuirá al Partido Acción Nacional (PAN), un monto de 16.9 millones de pesos para actividades ordinarias, cinco millones para actividades de campaña y 450 mil pesos para actividades específicas.