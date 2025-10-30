Costará a Coahuila 241 millones de pesos la elección de 2026; aprueba IEC distribución
El Instituto Electoral de Coahuila avaló en sesión ordinaria la distribución del presupuesto para las elecciones de 2026, que renovarán las 25 curules del Congreso del Estado
El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) aprobó la distribución del presupuesto que utilizarán para sus actividades, los partidos y candidatos que participen en la elección que renovará las 25 curules del Congreso del Estado el próximo 2026.
Durante una sesión ordinaria, el Consejo aprobó que para el total de las actividades que se desarrollen durante el 2025 y el 2026 en el marco de las elecciones, se distribuirán entre los partidos políticos y en su caso, los candidatos independientes que se propongan, un monto total de 241 millones 872 mil pesos de financiamiento público.
De acuerdo con los detalles del proyecto, el Instituto distribuirá un monto de 181 millones 42 mil pesos para actividades ordinarias; es decir, para el sostenimiento y manutención de las actividades que los partidos desarrollen, así como para el pago de su nómina y sus comités.
Por otro lado, el monto asignado para las actividades de campaña será por 54 millones 312 mil pesos, mientras que para actividades específicas -como son congresos de inclusión y actividad política de la mujer- destinarán cinco millones 431 mil pesos.
Por partido, el IEC distribuirá al Partido Acción Nacional (PAN), un monto de 16.9 millones de pesos para actividades ordinarias, cinco millones para actividades de campaña y 450 mil pesos para actividades específicas.
Para el Partido Revolucionario Institucional (PRI), serán 64.5 millones de pesos de actividades ordinarias, 1.9 millones para actividades específicas y 19.3 millones de pesos para actividades de campaña.
En el caso de Morena, se entregarán 42.1 millones de pesos para actividades ordinarias, 1.2 millones para específicas y 12.6 millones de pesos para actividades de campaña. Para el Partido del Trabajo (PT) se dirigirán 19.6 millones de pesos para actividades ordinarias, 537 mil pesos para específicas y 5.9 millones para actividades de campaña.
Por otro lado, al Partido Verde, se destinarán 14.2 millones de pesos para actividades ordinarias, 364 mil pesos para actividades específicas, y 4.2 millones de pesos para actividades de campaña, mientras que para Movimiento Ciudadano (MC) serán 3.6 millones para ordinarias, 181 mil para específicas y un millón de pesos para actividades de campaña.
Los montos dirigidos al partido naranja serán los mismos que se trasladarán a los partidos de nueva creación, Nuevas Ideas y México Avante Coahuila.
El monto total que jugará en estas elecciones es alrededor de dos millones superior a lo que se había planteado en el proyecto inicial, que estimaba una distribución de 239 millones 87 mil pesos.
En total, este presupuesto, es 35 por ciento más alto que el presupuesto que se ejerció durante el 2020, cuando se llevó a cabo una elección con el mismo fin de elegir a 16 diputados por mayoría relativa y a otros nueve por la vía plurinominal.